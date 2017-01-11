Трамп опроверг «фейковую новость» о том, что у Кремля есть на него компромат 5 11.01.2017, 16:48

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Фото: REUTERS

Президент США Дональд Трамп дал отпор заявлениям, что Россия собирала компрометирующую его информацию.

«Фейковые новости – тотальная политическая охота на ведьм», – написал Трамп в Твиттере заглавными буквами.

Ряд американских СМИ сообщили во вторник, что на встрече избранного президента Дональда Трампа с главами разведсообщества на прошлой неделе, ему был представлен отчет о том, что российская сторона собирала на него компромат личного характера, и что сотрудники его предвыборного штаба действовали в сговоре с российской разведкой, сообщает «Голос Америки».

Адвокат избранного президента Майкл Коуэн заявил журналистам, что содержащиеся в документе утверждения являются ложными и были придуманы, чтобы очернить Трампа.

Источники в правительстве подтвердили, что руководители разведсообщества сообщили избранному президенту на прошлой неделе об утверждениях российских агентов, что в их распоряжении имеются компрометирующие Дональда Трампа факты о его личном поведении и финансовых сделках.

При этом источники подчеркнули, что содержащаяся в документах информация носит неподтвержденный характер и исходит от частной компании.

Трамп получил изложение этой неподтвержденной информации на двух страницах в пятницу, когда для него проводился секретный брифинг о предполагаемом российском вмешательстве в ход президентских выборов.

В Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков категорически отверг утверждения о том, что у России якобы есть компромат на американских политиков, назвав их «чушью».

«Нет, у Кремля нет компромата на Трампа, информация не соответствует действительности и является ни чем иным как абсолютным вымыслом», – сказал Песков.

Он опроверг также наличие у руководства РФ порочащих сведений о Хиллари Клинтон.

«Это абсолютная утка, абсолютная фабрикация и это полная чушь, Кремль не занимается сбором компромата», – сказал Песков.

Однако бывший агент ЦРУ Эван Макмаллин написал в Твиттере: «Должна быть причина, по которой Трамп неустанно защищает Россию и восхищается президентом Путиным. Возможно, в этом она и заключается».

Эван Макмаллин баллотировался в президенты, как независимый кандидат. Он был включен в бюллетени в Юте и получил 21,5 процента голосов, отстав от республиканца Трампа и демократа Хиллари Клинтон.

Некоторые разведслужбы часто собирают подобные компрометирующие материалы, чтобы целенаправленно создавать негативную репутацию, шантажировать или добиваться лояльности.

«Никто не должен удивляться тому, что русские всегда собирают грязь на каждого политика, – заявил журналистам председатель комитета Палаты представителей по разведке Девин Нунез.

«Я бы не стал делать поспешных выводов. Возможно, это несколько вырвано из контекста», – добавил республиканец Нунез, который работает с переходной командой Трампа.

Российское информагентство «Интерфакс» приводит слова бывшего директора ФСБ Николая Ковалева, который опроверг сбор Россией компромата на Трампа. Ковалев возглавлял ФСБ в 1996-1998 годах, после чего на этом посту его сменил нынешний президент Владимир Путин.

Телекомпания CNN, которая во вторник первой опубликовала этот материал, не вдавалась в подробности компрометирующей информации.

Однако сайт BuzzFeed опубликовал некие документы, которые, как он заявляет, представляют собой полное досье, свидетельствующее о том, что российское правительство в течение нескольких лет «взращивало, поддерживало и помогало Трампу».

В документе, который якобы был составлен бывшим сотрудником британской разведки MI6, упоминаются «различные соблазнительные строительные сделки, которые предлагались ему в России», и утверждается, что Трамп «и его ближний круг регулярно получали от Кремля развединформацию, в том числе касающуюся его соперников-демократов и других политических оппонентов».

В документе утверждается, что Трамп не принял ни одну из предложенных ему сделок.

35-страничный отчет частной разведывательной фирмы содержит орфографические ошибки и ошибочные ссылки. Но некоторые его элементы предсказывают события, которые действительно случились после указанных в документе дат – от 20 июня до 20 октября прошлого года.