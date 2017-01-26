Пластмассовый БелАЗик стал символом банкротства режима 41 26.01.2017, 9:45

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Лукашенко сделал ставку на ветошь вместо технологий.

Пока в передовых странах учатся производить молоко без коровы, в Беларуси сохраняют допотопные производства, веря, что кризис скоро рассосется. Увы.

В последнее время из уст белорусских чиновников все чаще можно слышать слова и словосочетания «модернизация», «инновационное развитие», «технологичное производство», «наукоемкие отрасли». Однако достаточно посмотреть на продукцию белорусских заводов и фабрик, чтобы оценить всю «инновационность» белорусских производств, пишет «Завтра твоей страны».

Что у нас: кротоловки, гусятницы и кухонные топорики

Примером может служить поставский завод «Белит», который сегодня находится на грани закрытия. Раньше предприятие выпускало телевизоры. А в 2008-м стало производить… обычную ветошь из старой одежды.

И таких «технологичных» заводов в Беларуси — пруд пруди. Тот же жодинский гигант БелАЗ, помимо основной продукции выпускает лопаты, грабли, мебельную фурнитуру и даже игрушки. Впрочем, пластмассовые БелАЗики вполне красноречиво показывают всю «инновационность» белорусской промышленности.

На Минском тракторном заводе, помимо тракторов, выпускают закаточные машинки, дыроколы, на «БелАЗе» и на МТЗ делают кухонные топорики. Минский моторный завод поддерживает себя ледобурами, кротоловками, рукомойниками, гусятницами и прочей «наукоемкой» продукцией.

— Мы серьезно отстали от всего цивилизованного мира, — уверен экономист Леонид Злотников. — В то время, когда развитые страны делают упор на новые технологи, на экономику знаний, мы продолжаем развивать устаревшие производства. Вот почему такой огромный разрыв между доходами экономик, основанных на традиционных технологиях и на новых.

Как у них: молоко без коровы, автомобили без водителей и лист алюминия за 24 минуты

Чтобы понять, насколько Беларусь отстала в своих представлениях о развитии экономики, достаточно нескольких примеров.

— Не так давно председатель Сбербанка России Герман Греф ездил с командой банкиров в Калифорнию, где ему показывали разные инновационные производства. Оттуда он вернулся с круглыми глазам и на разных встречах после рассказывал про увиденное, — вспоминает Леонид Злотников.

Одной из таких впечатливших его технологий было производство молока искусственным путем. Для этого в ёмкостях создают среду, подобную той, что в желудке у коровы, далее туда помещают растительную массу, например, морские водоросли и запускают бактерии, которые ее перерабатывают. На выходе получается настоящее молоко, которое трудно отличить от коровьего.

— Более того, это чистое молоко: в нем нет никаких антибиотиков, которые дают коровам, чтобы они не болели, нет химикатов, которые используют в сельском хозяйстве при производстве кормов, — отмечает экономист. — А мы все еще живем тем, чтобы создать больше ферм, надеясь продавать эту молочную продукцию по всему миру.

Только при этом надо понимать, что затраты у нас на производство этого молока на порядок выше. Да и качество существенно уступает продукции по новым технологиям.

— Даже при традиционном производстве у нас закупочные цены на молоко такие же, как в Европе. Но получает ли наш фермер столько, сколько в Европе? — задается вопросом экономист. — Конечно, нет, потому что мы на эту тонну молока или мяса затрачиваем той же нефти в 4-5 раз больше, чем, например, в Германии, где на 1 га тратят химикатов в два раза меньше, а урожай получают в два раза выше, чем в Беларуси. И все благодаря технологиям.

Еще одна научная разработка, которая сейчас широко распространяется в мире и могла бы отправить на заслуженный отдых многие белорусские заводы и фабрики, — 3D принтеры.

— Как выглядит традиционная технология производства тонкого алюминиевого листа: из Австралии берут глинозём и завозят его, например, в Швецию, где есть горные речки, там этот глинозём переплавляли в большие алюминиевые болванки, потом где-то в Германии раскатывают и получают уже этот тонкий лист в 1 мл. Ну а потом эти листы везут в Англию, где делают банки для пива.

Новая технология производства на 3D принтере занимает всего 24 минуты — с момента засыпки глинозёма в ёмкость для принтера до выхода тонкого алюминиевого листа.

— В одном месте один процесс, на который затрачено не очень много электроэнергии. Вот вам новые технологии! — отмечает Леонид Злотников. — Надо четко понимать, что в мире произошел серьезный скачок и технологии все продолжают развиваться.

По словам эксперта, сегодня в развитых странах уже назревает проблема «лишних» работников, высвободившихся от производства в результате автоматизации. Например, тот же UBER активно развивает технологию, позволяющую машинам ехать без водителей.

— К вам подъезжает машина в указанную точку, вы садитесь, задаете параметры, куда вас везти и она вас везет. Уже сейчас они думают, куда девать миллионы этих водителей, — отмечает Леонид Злотников.

В этой связи экономист вспоминает референдум в Швейцарии, прошедший в августе 2016 года, на котором обсуждалась возможность гражданам не работать и при этом получать гарантированный доход в 2,5 тысячи долларов (тогда швейцарцы высказались против). Сейчас такого типа референдум готовят и в других странах.

— Нужно решать проблему с рабочей силой. Вы представьте, если по всему миру начнет подниматься так производительность труда, как в Штатах? А там в сельском хозяйстве один работник производит продукции больше, чем работник в Беларуси раз в 12. За счет высокой механизации, автоматизации. Программисты уже делают программы, чтобы трактора гоняли по полю без всяких трактористов. Ясно, что труд есть, но он уже в других отраслях. Нужны не трактористы, а программисты.

Иными словами, во всем мире новые технологии заставляют переориентироваться и экономику.

— Этот труд за швейными машинами строчки гонять или за станками стоять уходит очень быстро. Не нужны будут эти швеи, водители, трактористы. В мире технологический рывок, — отмечает экономист. — А мы все топчемся на месте.

Что нам делать?

Впрочем, Беларусь тоже испытывает определенные проблемы с «лишними» людьми. Вот только причина тут — не технический прогресс, а как раз наоборот.

— Наша безработица связана не с высокими технологиями, а с низкими, — уверен экономист. — В рамках тех технологий, которые сохранились в Беларуси, много не заработаешь.

По мнению эксперта, чтобы изменить ситуацию, для начала нужно перестроить видение мира в целом и того, как развивается и работает мировая экономика.

— Надо смотреть шире, а не думать, как сокращение российской нефти на полтонны в квартал повлияет на нашу экономику. А иначе с тем видением мира, которое есть у нашего руководства, с тем видением экономики, у нас выхода нет, — резюмирует эксперт.