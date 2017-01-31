Стихийный протест минчанки возле Дроздов 86 31.01.2017, 11:58

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Фото: onliner.by

Женщина забралась на башенный кран, требуя остановить снос ее дома.

В Минске 31 января женщина забралась на кран и потребовала справедливой компенсации за снос своего дома в Лебяжьем. Именно сегодня ее семью должны были принудительно выселить судебные исполнители. Дом женщины должен снести застройщик «Тапас» под строительство своего комплекса «Олимпик Парк» и компенсировать жильцам этот снос. Но компенсация, которую предложил застройщик нескольким семьям, — а это три не новые квартиры — людей не устроила.

В восемь утра корреспонденту tut.by позвонил сын женщины Константин и сообщил, что его мать Галина Игнатович забралась на башенный кран возле дома. Она грозит сброситься, если не будет обеспечено справедливое возмещение за сносимый дом. Требования в письменной форме женщина оставила внизу.

Невестка Светлана попыталась уговорить Галину спуститься, добралась до середины высоты крана, но Галина пригрозила спрыгнуть вниз — и Светлане пришлось спуститься.

Под башенным краном спасатели развернули надувную конструкцию. Прибыло руководство района и начальник ГУВД Мингорисполкома.

Фото: «Наша Ніва»

Начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков обещал Галине Константиновне, что готов, когда она спустится, самолично отвезти ее на переговоры с председателем Мингорисполкома Андреем Шорцем.

Когда Галина Игнатович потребовала прессу, всех «посторонних» вытеснили со стройки.

— Я сам не знаю, на каких условиях она готова спуститься, — рассказал сын Галины Константин. — Она все втайне готовила. Вчера просто семье сказала, что у нее есть два плана. Но никто не думал, что среди них может быть такой.

В 9.45 вся семья была под краном. Дети уговаривали Галину Константиновну спуститься, но она отказывалась.

В 10.45 к прессе вышел второй сын Галины Игнатович, Алексей. Он сообщил: отец, Иван Игнатович, с Константином, его женой и начальником минской милиции Барсуковым едут на переговоры к Андрею Шорцу. Они хотят добиться гарантий, что сегодня не будет ни принудительного выселения, ни сноса дома. Что им разрешат обжаловать решение суда первой инстанции, по которому их выселяют в городском суде и, если понадобится, в Верховном. «Мы просто хотим, чтобы все было по закону», — уточнил Алексей.

В 11.10 все вернулись. На совещании у Шорца, по словам Светланы, невестки Галины Константиновны, прокурор города перенес снос на 6 февраля.

Самой Галине Константиновне стало плохо. К ней поднялись два спасателя и два медика, решается вопрос, как ее спустить.

В 11.18. к крану, на котором несколько часов провела женщина, приставили спасательную лестницу. Галина Игнатович медленно, с подстраховкой, спустилась, но не по пожарной лестнице, а по той, по которой и поднялась наверх.

В 11.30 сразу после того, как ступила на землю, женщина отправилась к врачам скорой помощи. Галину Константиновну начали осматривать медики. Как рассказал ее сын Константин:

- Мама очень переволновалась и перемерзла, сейчас решают, нужно ли ей в больницу. Я очень рад, что все закончилось.

В 11.45 Галину Игнатович госпитализировали с переохлаждением.

— У свекрови сильно поднялось давление, она поехала в больницу, — рассказала невестка Галины Игнатович Светлана. — В Мингорисполкоме разговор состоялся, выселение перенесли на 6 февраля. На этом пока все.

В письме, которое написала Галина Игнатович, говорилось о том, что сегодня ее с семьей выселяют в принудительном порядке по решению суда: «Это жилье (дом) единственное, которое мне перешло в наследство от родителей. Другого я своим детям не смогла построить. За что наша семья так провинилась, что нас лишили законного права даже обжаловать судебное постановление?».

Четких требований не прописано. До этого Игнатовичи объясняли: в доме на 116 квадратных метрах живут Галина, два ее сына с женами и детьми, бывший супруг с новой женой. Всего прописано 11 человек. Семья настаивает на компенсации в виде двух квартир для сыновей и денежной компенсации для Галины и ее бывшего супруга. По суду же им выделили три квартиры.