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«Мама получает пенсию 200 рублей, а бывшие милиционеры — 700. Почему?»

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  • 1.10.2017, 9:07
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ФОТО: tut.by

Минский предприниматель рассказал, почему выйдет на Марш рассерженных белорусов 2.0.

Директор ООО «А-КвАнт-Глобал» Алексей Скрипник рассказал пресс-службе Белорусского Национального Конгресса, почему собирается выйти на Марш рассерженных белорусов 2.0:

— Разница в доходах между столицей и всей остальной страной просто огромная. Причиной, наверное, является то, что властям наплевать на периферию. А на жителей Минска плевать опасно — они могут и ответить.

На многих заводах и предприятиях по всей стране люди по полгода сидят без зарплаты. Вместо того, чтобы собрать руководителей предприятий и заставить их повыгонять кабинетных крыс, которые целыми днями пьют кофе и раскладывают пасьянс, последние деньги выбрасываются на ветер. Как может работник службы маркетинга получать зарплату, если они не продал ни одного автомобиля или трактора, За что? За то, что сидит молча и не тявкает? А работяги «пашут» и получают вдвое меньше его.

Еще одна проблема — в том, что у нас львиная доля всех налогов идет на зарплаты прихлебателям режима. На самые социально-значимые профессии — на учителей, медиков, спасателей — денег нет. И это в Минске. По регионам все намного хуже.

В стране просто не осталось денег. Многие частные компании свои кровные заработанные не могут забрать по несколько лет. А денег нет потому что их тратили бездумно или просто по-черному «пилили». Лукашенко и его гоп-компания все это видит и знает, но продолжает делать свои дела и считают, что им никто ничего не скажет.

У моей мамы, которая отбегала, как больная, инспектором энергосбыта много лет, пенсия составляет 200 рублей. Бывшие милиционеры получают по 600 — 700 рублей, а обычные люди — по 200! Что такого они сделали полезного, чем «заработали» такие пенсии?

Еще одна проблема растет, как раковая опухоль. Сейчас клепают в вузах «специалистов», которые выходят оттуда пустые в плане знаний, едут на распределение и там еще больше деградируют. Потому что, к примеру, инженер-теплотехник не может работать инженером по охране труда в принципе. Он пять лет изучал теплотехнику, чтобы потом дипломом стол подпирать получается? А работодателям нужен специалист с огромным опытом, но не старше 27 лет.

Людей которые, придя, к примеру в частную структуру, хотят чему-то научиться и действительно работать, чтобы нормально получать, — единицы. Никто не думает, что у нас выпускается ежегодно специалистов больше чем надо, а недобор в госорганизациях — не потому, что выпускают мало, а потому что люди бегут прочь оттуда.

Сейчас в большинстве случаев из-за бюрократии у руководителя частной компании времени на документы на выполнение работ уходит в пять раз больше, чем на само выполнение работ. Я, директор ОАО, могу сидеть в отпуске за свой счет по несколько месяцев, пока дождусь подписания контракта. Поэтому, чтобы выжить, штат работников сокращают до минимума. Соответственно, берут только опытных людей, а иногда и сами директора выполняют работу инженеров, слесарей, монтажников.

Бич нашей экономики — бюрократия, чиновники и бесполезные люди, которые сидят в кабинетах. Решение проблем — сокращение чинуш, тотальная чистка кадров и подготовка грамотных специалистов.

Невозможно работать в таких условиях. Это одна из причин, по которой я принимал участие в первом Марше рассерженных белорусов и буду на Площади 21 октября. Меня достало наше государство с его недопрезидентом и недопалаткой! И теплится надежда, что проснется у людей чувство собственного достоинства, и они поймут, что если сейчас ничего не поменяют, то им прямая дорога на помойку истории, потому что они проживают свою жизнь зря.


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