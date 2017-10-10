Александр Венгерский: Я доказал, что и один в поле воин 2 10.10.2017, 8:46

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Герой национального флага из Вилейки гордится свои поступком на матче «БАТЭ-Арсенал».

Вилейчанин Александр Венгерский рассказал, как чувствует себя после административного ареста и как реагирует на критику.

«Я доказал, что и один в поле воин. Я сделал, что и хотел, высказал свою точку зрения», – заявил Александр Венгерский «Белсату».

Активист говорит, что не жалеет о своем поступке во время футбольного матча «БАТЭ-Арсенал».

Напомним, 28 сентября во время матча между футбольными командами БАТЭ-Арсенал Александр Венгерский выбежал на поле с бело-красно-белым флагом. Его задержала охрана стадиона и вывела с поля.

29 сентября суд Борисовского района приговорил Венгерского к 10 суткам административного ареста за «мелкое хулиганство» и «неподчинение законному требованию должностного лица».

В тюрьме Венгерский объявил голодовку в знак солидарности с политическими заключенными.

Сразу после отбытия ареста Александра Венгерского из Вилейки судили снова – на этот раз за участие в акции против учений «Запад-2017», которая состоялась в Минске 8 сентября. Сегодня суд Вилейского района рассмотрел административное дело за нарушение ст. 23.24 КоАП и вынес постановление о привлечении парня к ответственности в виде штрафа в размере 20 базовых величин (460 рублей).