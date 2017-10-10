закрыть
10 октября 2017, вторник, 11:17
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Опубликовано видео захвата в плен двух россиян в Сирии

14
  • 10.10.2017, 9:34
  • 5,213

На записи один из солдат, которых «там нет», называет себя русским.

Опубликована видеозапись, на которой сняты российские граждане Роман Заболотный и Григорий Цуркану сразу после их захвата в плен боевиками «Исламского государства». Видео обнаружила исследовательская группа Conflict Intelligence Team (CIT), передает meduza.io.

На записи Роман Заболотный называет себя русским и говорит, что они «ехали с информацией в штаб». Рядом с ним находятся еще двое пленных. По всей видимости, один из них — это Григорий Цуркану. Он сидит в кузове автомобиля с повязкой на лице. Еще один пленный — вероятно, сириец.

«Исламское государство» сообщило о захвате в плен двух «российских солдат» 28 сентября. Позднее террористы опубликовали видеозапись, на которой были сняты Роман Заболотный и Григорий Цуркану. Журналисты выяснили, что Заболотный является членом казачьей организации из Ростовской области, а Цуркану — бывший военнослужащий ВДВ, член ветеранской организации «Боевое братство».

Министерство обороны РФ дважды заявило, что российские военнослужащие в плен к террористам ИГ не попадали. МИД РФ обещал провести «работу по установлению гражданства и возможного местонахождения» пленных.

5 октября депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что Заболотный и Цуркану убиты. Ранее о гибели Заболотного сообщил депутат городской думы Ростова-на-Дону Анатолий Котляров.


Мнение

Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель?
Пригласит ли Запад Лукашенко, Захарченко и Плотницкого на саммит в Брюссель? Андрей Санников
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами
Завтра власти столкнутся с разъяренными белорусами Максим Винярский
Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский


Интервью

Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Линас Линкявичюс: Островецкая АЭС - это экономическая «бомба»
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Евгений Афнагель: Власти ходят по минному полю
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям