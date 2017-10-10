Белорусская армия теряет солдат без войны 27 10.10.2017, 13:08

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Только в Борисове в этом году зафиксировали четыре случая гибели срочников.

Сведения о некоторых случаях самоубийства среди военных попадают в СМИ, несмотря на закрытость темы. При этом воинская часть в Печах фигурирует в сводках регулярно и намного чаще, чем прочие, пишет ex-press.by.

3 октября 2017 года, Александр Коржич

На данный момент это последний известный случай самоубийства в белорусской армии. 21-летнего Коржича якобы нашли повешенным в помещении воинской части в борисовских Печах, где он проходил срочную воинскую службу. При этом родные Коржича в официальную версию о самоубийстве верить отказываются. Родные военнослужащего передали в редакцию Свободы посмертные фотографии, на которых четко видно гематомы. Также они говорят, что у Александра Коржича во время службы в армии неоднократно отбирали деньги, ему угрожали расправой.

31 марта 2017 года, Артем Бастюк

Артем служил в воинской части № 25849 Борисова. За день до гибели Бастюк позвонил родителям, попросил прощения и простился. Взволнованные родные сразу же связались с руководством части и попросили разобраться в ситуации. Там их заверили, что с сыном будет все в порядке.

За три недели до смерти сына Бастюки приезжали в часть на встречу с ее руководством. Тогда Артем Бастюк в присутствии родителей рассказывал командованию о случаях дедовщины, называл имена и фамилии тех, кто совершал на него давление.

После смерти Бастюка Следственный комитет начал проверку. Результаты расследования пока не разглашаются, до суда дело еще не дошло.

10 февраля 2017 года, Павел Старенков

Останки 19-летнего служащего срочной службы из части № 44540 нашли через несколько месяцев после его исчезновения с места службы. Старенков ушел из части еще в ноябре 2016 года и значился в розыске. Минобороны и Следственный комитет в качестве основной причины смерти Старенкова назвали суицид. Проводилась проверка, опрашивали его сослуживцев и родных. Результаты проверки не публиковались.

19 января 2017 года, Печи, смерть на площади

Трагедия произошла на территории 72-го учебного центра в Печах. По информации, которая попала в СМИ, военный воздушно-десантных войск умер во время упражнений на плацу. Пресс-служба Минобороны подтвердила информацию о происшедшем, однако подробностей не раскрыла. Известно лишь, что это «не связано с прохождением военной службы».

24 августа 2016 года, военный полигон под Борисовом

Об этом случае информации немного. Известно, что происшествие произошло на 226-м полигоне «Борисовский» во время учебных стрельб. Военнослужащий срочной службы получил боевые патроны и отправился на огневой рубеж. Однако, не доходя до него, приложил дуло к голове и выстрелил все три патрона.

Военнослужащему было 23 года, а до конца срока службы оставалось два месяца. Информацию о случившемся подтвердили в Минобороны, однако подробностей не раскрыли, ссылаясь на «этические причины». Следственный комитет проводил проверку по факту гибели военнослужащего, ее результаты не публиковались.

22 марта 2015 года, Печи

Сообщение пресс-службы Министерства обороны: «21 марта 2015 года в 72 объединенном учебном центре имел место факт самоубийства военнослужащего срочной службы. Для установления истинных причин случившегося проводятся следственные действия. Министерство обороны выражает соболезнования родным и близким военнослужащего». Подробности происшествия не раскрывались.

13 апреля 2005 года, Борисов, Максим Кожеко

Кожеко погиб в борисовских Печах через три месяца после призыва в армию. Он был единственным сыном у родителей, в армию пошел сразу после школы. Перед самоубийством Максим Кожеко самовольно оставил часть, его нашли на следующий день за 6 километров от нее в лесу. Военный повесился на собственном ремне, в кармане была прощальная записка с просьбой «простить все».

«Армия — сложная школа, истинная проверка характерных для личности свойств, — говорилось в официальном комментарии Минобороны по поводу смерти Максима Кожеко. — Здесь мгновенно раскрываются все эмоционально-волевые проблемы молодого человека, которые завуалированы размеренной гражданской жизнью».

Минобороны Беларуси очень неохотно делится данными о количестве самоубийств в белорусской армии. В 2004 году тогдашний министр обороны Леонид Мальцев отмечал, что за год в белорусской армии совершили самоубийство 11 человек.

В статье начальника Управления информации главного управления идеологической работы Минобороны полковника Владимира Макарова «Армия и дисциплина», размещенной на сайте Минобороны в 2009 году, приводятся значительно меньшие цифры.

«В белорусской армии аналогичный показатель (количество самоубийств. — РС) в прошлом году составлял около 1 на 10 тысяч человек, то есть в три раза меньше, чем по республике, и в четыре раза меньше, чем в Вооруженных Силах в середине 90-х лет», - говорится в статье. То есть - около 5 случаев в год.

В той же статье полковника Макарова подается статистика самоубийств в белорусской армии середины 90-х. В 1995 году в Вооруженных силах Беларуси было 42 самоубийства. В последующие годы, как пишет Макаров, количество трагических происшествий начало снижаться:

«Меры, предпринятые в 1995-1996 годах для профилактики преступлений и происшествий, способствовали сокращению количества только самоубийств более чем в два раза уже в 1996 году».

Среди этих мер называются создание лаборатории социально-психологических исследований, а также введение должности военных психологов.