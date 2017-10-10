Видеофакт: Колонна белорусской военной техники движется в сторону Литвы 6 10.10.2017, 13:59

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Закончились ли учения «Запад-2017»?

В редакцию сайта Сharter97.org пришло письмо читателя, который сообщил об интересных маневрах белорусской военной техники:

- Приветствую! Видео с колонной БМП - 22 машины + грузовики обслуги. БМП - скорее всего наши (обозначения 103, 104, 119, 120 и т.д.) Колонна двигалась 09.10.2017 примерно в часе 23:30, скорее всего к Гожскому полигону, который находится около Гродно в направлении Друскининкая. И вот тут вопрос. Если учения закончились, то что за передвижение техники? Или войска Вейшнории не сложили оружие? Месяц назад, во время проведения учений, на Гожском полигоне «гоняли» танки, были слышны выстрелы, скорее всего - танковых орудий. Хотя официально полигон в учениях не участвовал.

Спасибо! Успехов! Ваш постоянный читатель.