После гибели солдата в Борисове СК возбудил уголовное дело из-за дедовщины 3 10.10.2017, 15:27

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Следователи отрабатывают все версии произошедшего в воинской части в Печах.

В том числе неуставные отношения, которые могли стать причиной конфликта.

Тело 21-летнего Александра Коржича обнаружили 3 октября в воинской части в Печах. Как стало известно tut.by, молодой человек пропал 26 сентября сразу после того, как его выписали из медчасти.

— Сашу многие знали в Пинске, он был очень открытый, общительный, компанейский, строил планы на жизнь и собирался открыть собственное кафе сразу после армии. Не было ни одного намека, что так все закончится, — рассказывает Дмитрий, троюродный брат погибшего Александра Коржича.

Сразу после произошедшего в СК заявили, что основная версия — суицид. Однако близкие с ней не согласны, они обратились с заявлением в местную прокуратуру, указывая, что в части были неуставные отношения. Например, по их словам, карточка Александра находилась у прапорщика, и он якобы ей рассчитывался, а после гибели парня его телефон находился у сержанта. Как объяснили родным, солдат якобы продал его за 30 рублей.

Сегодня Следственный комитет сообщил о возбуждении уголовного дела «с целью проведения всего спектра следственных действий и необходимостью максимально точно воссоздать все обстоятельства, которые имели место и сопутствовали происшествию».

— Согласно предварительным данным, причиной смерти явилась механическая асфиксия от сдавливания органов шеи петлей от ремня при повешении. В настоящее время проводятся гистологические, судебно-химические и иные исследования. По результатам первоначальных проверочных мероприятий следствием принято решение о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного ч.3 ст. 443 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь, — комментирует официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

Следователи отрабатывают все версии произошедшего, в том числе неуставные отношения в части, которые могли стать причиной конфликта.