Мать погибшего под Борисовом солдата: Банковскую карточку у сына забрал прапорщик 34 10.10.2017, 17:47

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Светлана Коржич, мама погибшего в Печах солдата-срочника рассказала о сыне и непоправимой трагедии.

Ранее сайт Charter97.org сообщал, что солдат срочной службы, 21-летний пинчанин Александр Коржич, был обнаружен повешенным в подвале одной из воинских частей.

Идеальный сын

- Саша был добрый и отзывчивый, у него было много друзей, и он всем помогал, любил меня, - начала рассказ Светлана Коржич. - На юбилей он подарил мне кухню, сам собрал и установил. У него были золотые руки, он работал в автомастерской, ремонтировал автомобили. В деревне, где живет моя мама, есть многодетная семья, так Саша этим детям хлеб покупал. А когда их мать была в роддоме, то кормил их и убирался в доме, - рассказала Светлана Коржик media-polesye.by.

Рассказывая о сыне, Светлана Николаевна показывает фотографии: вот Саша в детском саду, в школе, на море, с друзьями, в поездке в Германию рожицы корчит…

У Саши было заболевание сердца, но его всё равно призвали

- Саша перед армией делал платное УЗИ сердца, ему поставили диагноз «пролапс митрального клапана». Я думала, что ему дадут отсрочку. Но 18 мая он прошёл всех докторов и сказал, что его забирают. Сначала не верила... Я ему накрыла стол на проводы. Он переживал, говорил, что станет в армии инвалидом. Говорю: «Саша, каким инвалидом? В армию идут, чтобы родине долг отдать». Он в ответ: «Я добровольно иду, чтобы спокойно спать и не скрываться». Он строил планы после армии: хотел открыть своё кафе, завести семью.

Я сама разношу повестки призывникам

- Если бы я знала, что такое произойдёт, то отправила бы Сашу к деду в Россию или в Германию к знакомым, где его никогда бы не нашли. У нас полдома таких - до 27 лет бегают. Я сама председатель жилищного кооператива, и военкомат обязывает меня повестки разносить. Их родственникам призывников под роспись предаю и военкому потом отчитываюсь.

«Платная» армия

- После того, как Саша оказался в учебном отряде в Печах, он позвонил мне и попросил перевести денег на карточку. Первый раз я выслала 50 рублей, через день он опять звонит и просит выслать хоть десяточку. У меня зарплата продавца, поэтому спросила, кто у них там такой жадный на деньги. И всё перечисляла и перечисляла разные суммы. Мои коллеги по работе смеялись: мол, что за армия такая, что туда деньги постоянно пересылаю. Отшучивалась: Бог с ними, буду работать на армию.

Банковскую карточку забрал прапорщик

- Когда Саша уходил в армию, на его банковской карте было 500 рублей. Я ему перечислила ещё более 1500 рублей. В конце концов, сын сказал мне, сколько им денег не давай – не накормишь. Он рассказал, что его карточку забрал прапорщик, что пойдёт к ротному разбираться. Потом мы через интернет-банкинг выяснили, что с этой карты деньги снимались и днём, и ночью в разных банкоматах и городах. Думаю, когда он отказался платить, то его начали прессовать.

Посещение учебной части

- 3 июля, в День независимости, я была в части. На Сашину присягу не смогла с работы отпроситься. Он говорил: «Мама не приезжай», но я настояла. Мы там стояли перед КПП с 8 часов утра, до 11.00 нас не пропускали, ничего не объясняли. Нас было человек 30 - в основном, женщины. Все говорили, что очень тяжело в этих Печах. В конце концов, нас всё-таки пропустили и отвели в зал какой-то. Мне показалось, что это тюрьма: гнетущая атмосфера, воды горячей нет, в санузле условия ужасные, старые унитазы, ширмочки. Думаю: куда я сына отправила? Интересно, что каждые 40 минут у них было построение, и таким образом, нам не давали побыть наедине с детьми.

Проститутки, суицид, хомут с иголками

- После того, о чём рассказал Саша, я была в шоке. Сержанты ночью приводят проституток, затем поднимают солдат и при них сношаются с этими дамами. Он постеснялся мне все подробности говорить. «Мама, я насмотрелся тут таких ужасов, - рассказывал сын. - Один раз встал ночью, захожу в туалет, а там парень висит, я стал кричать, прибежали ещё три человека, и мы его спасли. Ни один сержант даже не пошевелился».

Ещё на шею солдату надевают хомут с иголками и заставляют всю ночь мыть унитаз. Мой сын ночью зубной щёткой чистил раковину, а его товарищ в этом хомуте - унитаз. Наверное, фашисты так не делали. Я просила: «Саша держись, я на двух работах буду работать, чтобы тебе эти деньги высылать».

А он попросил: «Мама, я тебя прошу, ты больше сюда не приезжай».

Странный звонок лейтенанта и направление к психиатру

- Как-то мне позвонил из Сашиной части некий лейтенант и начал справляться о здоровье моего сына. Спрашивал, какие у него проблемы. Просил, чтобы я съездила в поликлинику и взяла Сашину медкарту. Какой-то разговор зашёл о симуляции. Я ему сказала, что все медосмотры есть в его личном деле, и они должны быть в части.

Когда мы приехали забирать Сашу, нам рассказали, что его возили в Борисов к психиатру, тот поставил диагноз, что сын здоров.

Валерианка от всех болезней. Больничный счёт

- Обычно каждую субботу-воскресенье сын мне, хоть в полдвенадцатого ночи, но звонил. Иногда - из-под подушки, чтобы телефон не отобрали. В последнее время он о себе ничего не рассказывал, только спрашивал, как у меня дела.

Потом оказалось, что у него поднялась температура более 39 градусов, его положили на десять дней в медроту. Ничем не лечили, давали таблетку валерианки под язык. Саша позвонил и попросил выслать антибиотики. Во время звонка ему кто-то подсказывал выслать хороших конфет и тому подобное. Мы сложили посылку и отправили, где она пропала - неизвестно. Кстати, его сержанты сказали, что в «больничке» Саша не спрячется, и выставили ему счёт в 15 рублей за сутки.

Сын долго не звонил, потом - страшная весть

- Саша в последнее время почему-то начал звонить мне не со своего телефона. А потом и вовсе перестал, звонка от него не было больше восьми дней. Я чувствовала неладное и хотела уже ехать. Если бы я знала, что такое случится, то ещё бы деньги нашла, пусть бы они подавились.

3 октября после девяти вечера раздался звонок: «Полковник такой-то. Вы Саши Коржича мама? Мы вам привезём его тело».

Я сказала, что я сама приеду и хочу сама увидеть, при каких обстоятельствах это произошло. Мы быстро созвонились с Сашиными друзьями и сразу же выехали в Печи.

Печи

- В Печах мы уже были около трёх часов ночи. В учебке не ожидали, что мы так быстро приедем. Минут сорок нас мурыжили на КПП, спрашивали, чего мы приехали и всё такое. Потом всё-таки с нами поговорил один из командиров.

Я сразу начала говорить: «Ведите этого прапорщика, я ему ещё одну зарплатную карточку привезла». Мне в ответ, мол, его уже месяц нет, он в отпуске и далеко уехал.

Потом я спросила, почему сыну не разрешали звонить по телефону, стала требовать показать мне Сашины телефоны (один кнопочный, второй дорогой смартфон). Командир сказал, что мой сын продал смартфон за 30 рублей.

Оказалось, что Сашу выписали из медчасти 26 сентября, а нашли его в подвале повешенным 3 октября. Но это же армия! Даже если на 10 минут солдат из поля зрения исчезает, его уже ищут.

Я стала требовать показать мне тело моего сына. Мне в ответ: «Оно ещё не готово».

«Собачья смерть». Основная версия — суицид

- В тот день нам так и не удалось увидеть тело Саши. Мы переночевали в Борисове, и только 4 октября, примерно в 17.30, нам его показали. Саша лежал в военной форме, мы требовали, чтобы его раздели, но нам в этом отказали. С нами был знакомый врач-травматолог, он обратил внимание на странгуляоционную борозду (след от петли) и сказал, что Сашу задушили, потому что она была одинаковой по всей окружности шеи. Когда человек вешается сам, этот след более проявляется спереди, потому что с задней части шеи давление петли меньше.

Сашины сослуживцы рассказали, что сержант требовал с него 150 рублей за «больничку», сын плакал, потому что не знал, где взять деньги. Сашу нашли повешенным, на голове у него была майка, ноги были связаны. Это у них такой ритуал – называется «собачья смерть». Солдата, который его обнаружил, сразу же отправили в психбольницу в Новинки, наверное, чтобы показания у него не смогли взять.

В этой части солдаты боятся что-то рассказывать. Говорят, что тогда рядом с Сашей будут лежать.

Следователь сразу сказал, что в этом случае ничего криминального нет, суицид. Расспрашивал, что, может, сын компьютерными играми увлекался, про несчастную любовь. Я сказала, что не верю в суицид, что компьютерными играми Саша переболел ещё в детстве, а что до подружек, так их много было, но никакой роковой любви не было.

На теле Саши были побои

- Мы хотели его забрать, но военные не разрешили. Сами привезли. Приехали командиры. Тут во дворе собралось полмикрорайона. Сашу все знали, он был общительный, всем помогал, машины чинил. Никто не верит, что он сам на себя руки наложил. Этих командиров упрекали, что Сашу в их части убили…Милиция их охраняла.

Мы решили переодеть Сашу в костюм, в его любимые вещи и пригласили помочь сотрудника из бюро ритуальных услуг. Он сразу обратил внимание на гематомы на лбу, в паху и на животе с правой стороны.

В Пинской епархии не разрешили Сашу отпеть, ведь причиной смерти указан суицид.

Я не верю в суицид. Люди в погонах должны понести наказание

- Саша отказался платить, и они его убили. Эти люди в погонах виновны в его смерти. Они должны понести заслуженное наказание. У них ещё и дети есть. Что у нас за армия такая? Сашины сослуживцы рассказывали, что цена одного дня жизни в этой учебке стоила 15 рублей, так что мне надо было предоплату сделать, чтобы его не трогали. Если там такие порядки, значит, надо было вызвать родителей и сказать, что, если денег не будет, то вашего ребёнка будут бить и, наверное, убьют.

Мне кажется, что Саша всё ещё в армии служит, сама себя настраиваю так, чтобы держаться. Я этого так не оставлю, написала письмо на семи листах в Администрацию президента, обратилась на горячую линию Министерства обороны, будем обращаться во все инстанции, чтобы найти виновных в смерти Саши.