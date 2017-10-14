Volkswagen объезжает Крым 2 14.10.2017, 22:15

2,879

Автоконцерн запретил продавать на полуострове свои грузовики, автобусы и запчасти к ним.

Представительство компании Volkswagen в России разослало по дилерским центрам письмо, в котором сообщило о запрете продажи грузовых автомобилей и микроавтобусов Volkswagen и Skoda в Крыму. Под запрет попала также торговля запчастями к грузовикам и автомобилям вместимостью более 10 пассажиров. Подпись под документом поставил гендиректор Volkswagen Group Rus Маркус Озегович, пишет «Новая газета».

В письме говорится, что запрет касается не только прямой продажи автомобилей и запчастей резидентам Крыма, но и реализации их крымчанам через посредников. Запрещено продавать грузовики, микроавтобусы и запчасти компаниям, которые находятся на территории Республики Крым и Севастополя, а также тем фирмам, которые могут использовать технику для работы на полуострове.

«Нарушение санкционного режима может привести к отказу от ввоза в Россию грузовых автомобилей и автобусов вместимостью более 10 человек», — сообщает Озегович.

Получение циркуляра «Новой газете» подтвердил директор официального дилера Volkswagen в Севастополе Максим Шерстюк.

— Документ у меня на руках. Это, конечно, чистая политика. Про Siemens слышали? Здесь желание не повторить их судьбу. По нашему бизнесу этот запрет никоим образом не ударит. За все время нахождения в составе России мы продали всего один Volkswagen Crafter, то есть всего один автомобиль, подпадающий под запрет. Что касается запчастей — да, это болезненно, но опять же — их можно покупать через других юрлиц, и делать это так, чтобы не нарушить запрет.

Представители симферопольского дилера Volkswagen «Крым-Автохолдинг» настроены еще решительнее.

— Запрет вызывает у нас возмущение. Спрос на указанные автомобили есть, люди готовы их покупать, поэтому продажи останавливать никто не будет. Способы [обойти запрет] найдутся, — заявил руководитель отдела продаж автодилера Евгений Олискевич.

Не беспокоятся насчет запрета Volkswagen Group Rus и представители крымских перевозчиков. В севастопольском ГУП «Севавтотранс» сообщили, что в автопарке предприятия нет автомобилей Volkswagen. В симферопольском «Крымавтотрансе» не смогли дать оперативный комментарий, но отметили, что большая часть автобусов на предприятии — российского или украинского производства.

Из семи опрошенных частных перевозчиков только двое сообщили, что используют автомобили Volkswagen. При этом немецкие авто составляют менее 10% их автопарков. «За запчасти не беспокоюсь, поскольку их и раньше было выгоднее покупать в Краснодаре. Цена на материке примерно на треть ниже, чем в Крыму», — пояснил один из перевозчиков.

Вероятность отказа Volkswagen поставлять грузовики и микроавтобусы на российский рынок из-за нарушения санкционного режима в Крыму собеседники «Новой» оценивают как ничтожную. Они отмечают, что оформлять операции с автомобилями и запчастями можно через фирмы, зарегистрированные на материковой части России.

В самом концерне Volkswagen также едва ли захотят терять российский рынок коммерческих автомобилей: по официальной информации, продажи автомобилей Volkswagen категории LCV в России постоянно растут. Так за 9 месяцев 2017 года было продано 4940 коммерческих пассажирских авто, что на 15 процентов больше, чем в прошлом году.

Запрет на продажу грузовых автомобилей и микроавтобусов Volkswagen в Крыму и Севастополе появился на фоне скандала вокруг другой немецкой компании — Siemens. Газовые турбины Siemens, напомним, вопреки санкциям были поставлены на полуостров в июле этого года для установки на строящиеся электростанции в Севастополе и Симферополе. В самой компании Siemens утверждают, что продавали турбины для установки на электростанции в Краснодарском крае. Компания подала в Арбитражный суд Москвы иск об отзыве турбин с полуострова.