Дмитрий Бондаренко: Возможно, смерть этого парня в Печах подтолкнет белорусов к действиям 4 15.10.2017, 8:56

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Фото: dw.de

Страной должен править закон, а не колхозный фюрер.

Дедовщина в белорусской армии - частный случай или тенденция? Кто должен понести наказание за ужасное преступление, которое произошло в воинской части в Печах? Как должны на это отреагировать белорусы? На вопросы Сharter97.org ответил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Вы проходили службу в Советской Армии, в которой дедовщина зародилась как явление. Расскажите, имело ли место что-то похожее на трагедию в Печах?

- Конечно, дедовщина имела место в Советской Армии. Все зависило от конкретных частей, от конкретных родов войск и конкретных подразделений. В зависимости от этого она носила ту или иную степень жесткости. В тоже время можно отметить, что дедовщина и землячества (в Советской Армии служило большое количество военнослужащих из Средней Азии и Кавказа, которые ментально очень сильно отличались от европейских солдат), погубили не только армию СССР, которая показала свою неэффективность в Афганистане, но можно сказать, что данные явления способствовали развалу самого Советского Союза. Ведь армия была огромной, а случаи неуставных взаимоотношений и межнациональные конфликты приводили к многочисленным человеческим жертвам: суицидам, гибели солдат на военных учениях, смертям по безалаберности.

Я проходил военную службу в бригаде спецназа. У нас была небольшая «учебка» на 40 человек, где я полгода был курсантом. Подготовка была жесткая, но прямых издевательств не было, возможно потому, что там готовили сержантов военной разведки. Я служил после института, меня лично дедовщина не касалась, но в батальонах она, безусловно, была.

- Минобороны подает гибель солдата в Печах как частный, единичный случай. Так ли это на самом деле или дедовщина в белорусской армии - это все таки тенденция?

- Армии существуют и в демократических государствах, и там также бывают эксцессы. Но когда государство является авторитарным, и не просто авторитарным, а диктатурой, то такие места скопления людей, как армия и тюрьма, носят дополнительный отпечаток тоталитаризма, который исходит от руководства государства.

Можно еще отметить, что Лукашенко сам работал сотрудником колонии и видно, что он выстраивал модель государства с учетом своего опыта работы. И самое важное для диктатора в государственной системе – это унижение подчиненного, кем бы он не являлся. К сожалению, и в тюрьмах, и в армии, cкотское отношение к людям является нормой.

Когда в 2010 году были арестованы кандидаты в президенты и члены их штабов - многие из них подверглись нечеловеческим пыткам и давлению. Особые испытания пришлось пережить cемье Андрея Санникова, который выиграл выборы в Минске и должен был выходить во второй тур. За него отдали голоса миллионы белорусов. Лукашенко был вынужден освободить Санникова и других политзаключенных под нажимом международной общественности, но белорусы, в массе своей, за их освобождение не боролись. Если общество не стало бороться за своего лидера, за которого миллионы белорусов отдали свои голоса, не встало на защиту других кандидатов в президенты, то это общество обрекло себя на опасность самому попасть под нечеловеческие преследования и давление. Если люди не хотят защитать своих лидеров – то и их жизнь и свобода ничего не стоят.

- Мы уже много раз становились свидетелями того, что власти находят «стрелочников», тех людей, на которых впоследствии «cваливают» всю вину. Мы видим, что и в этот раз крайними делают сержантов и прапорщиков, но кто на самом деле должен понести наказание за данный инцидент?

- Должны понести ответственность все виновные, в том числе сержанты и прапорщики, если их вина будет доказана. К ответственности должны быть привлечены офицеры среднего ранга, командир части. Должен уйти в отставку министр обороны, так как это не единичный случай, это уже стало системой.

Я уже говорил, что эта система имеет диктаторский характер, а мы знаем, что рыба всегда гниет с головы. Однако не верю, что без давления снизу могут произойти изменения.

- Вы сказали про давление снизу. Благодаря независимым СМИ данный инцидент получил широкую огласку, белорусы активно отреагировали на это событие в социальных сетях, петиция с требованием снять Равкова с поста министра обороны собрала огромное количество подписей, борисовчане готовят пикет с требованием разобраться в этом деле. Видно, что белорусов очень задел этот случай...

- Действительно, вскрылись чудовищные факты. Не должно быть такого, чтобы мать погибшего собиралась брать кредит, чтобы выплачивать деньги этим подонкам, чтобы ее сына не избивали.

Необходимо протестовать, необходимо отстаивать свое достоинство и право на нормальную жизнь. Я не верю в сборы подписей за отставку. Это лучше, чем ничего. У белорусов есть возможность защитить своих детей, есть возможность защитить свое право быть гражданами европейской страны, право жить в безопасности, выйдя 21 октября на Марш рассерженных белорусов 2.0, к участию в котором призвали лидеры Белорусского Национального Конгресса.

Хотелось бы отметить, что незадолго до Майдана в Украине в одном из поселков милиционеры изнасиловала девушку. Общественная реакция на ментовской беспредел привела к народному бунту в этом поселке. Толчком к началу Европейского Майдана стало именно избиение студентов «Беркутом». Все украинцы говорят о том, что это подтолкнуло их к решительным действиям. Возможно, смерть этого парня подтолкнет белорусов к действиям для защиты себя и своих семей, на то, чтобы быть не просто подневольным скотом, а гражданами и людьми.

Масштабы издевательства силовиков, диктаторской вертикали над людьми – просто колоссальные. А чиновниками и силовикам хотелось бы сказать: вы же знаете, что рано или поздно вы cами становитесь жертвами и система вас сдает. Именно силовиками, лукашенковскими чиновниками и директорами забиты все тюрьмы, где эти люди подвергаются такому же отношению, как они относились к другим людям. Необходимо прервать эту инфернальную спираль, сменить власть в Беларуси и жить по европейским стандартам, когда страной правит закон, а не колхозный фюрер.

Напомним, что 3 октября 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Борисове — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Cледственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.