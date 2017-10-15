Илон Маск признался, что «изменил» Tesla 15.10.2017, 10:07

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В гараже главы Tesla стоят два автомобиля, которые работают на бензине.

Глава Tesla Илон Маск признался в Twitter, что владеет двумя автомобилями, работающими на бензине. Одну ему отдал друг, а вторая — его «первая любовь», пишет CNBC.

«У меня есть две бензиновые машины. Одна из них — Model T , которую дал мне друг, а другая — Series 1 ’67 E-type Roadster. Моя первая любовь», — написал основатель Tesla в своем микроблоге.

Маск имеет ввиду Ford Model T, которую отдал ему друг, и Jaguar Series 1 1967 E-type Roadster.

Видимо, именно Jaguar Roadster Маск называет «первой любовью». В интервью Forbes, Маск рассказал, что купил этот Jaguar в самом начале своей карьеры. Эта машина понравилась ему больше всех в журнале классических кабриолетов, когда ему было 17 лет.

«Я просмотрел их все, и тот, который мне больше всего понравился, был E-Type Jaguar, и я сказал, ну, если я когда-нибудь смогу себе это позволить, то это именно та машина, которую я собираюсь получить. Вот почему я купил его», — поделился Илон Маск.

Недавно Маск высказался в Twitter о новой ИИ-камере от Google. И, по его признанию, она повергла его в ужас. Он заявил, что новая камера Google Clips, которая снимает окружающих людей, анализируя их лица с помощью ИИ, «даже не пытается казаться невинной», вторгаясь в частную жизнь.