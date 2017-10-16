Стали известны новые подробности по делу о трагедии в Печах 44 16.10.2017, 9:10

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Пять человек отстранены от работы, четыре — уволены из армии.

Пять должностных лиц из воинской части, где погиб солдат Александр Коржич, отстранены от работы, еще четыре человека уволены. Такую информацию в эфире телеканала ОНТ озвучил начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

"Приказом министра обороны Беларуси за непринятие исчерпывающих мер по поддержанию уставного порядка отстранены от должностей пять должностных лиц 72-го Объединенного обученного центра, включая командира воинской части, где проходил службу военнослужащий. Четверо военнослужащих должностных лиц уволены из рядов Вооруженных сил", — заявил Владимир Макаров.

Он также напомнил, что Следственный комитет и прокуратура продолжают проверку по факту гибели военнослужащего. Одновременно военным ведомством проверяется полнота исполнения своих обязанностей должностными лицами, которые должны следить за порядком в военной части.

Тем временем в интернете продолжается сбор подписей за отставку министра обороны Андрея Равкова. После блокировки сайта Zvarot.by, где было собрано около 11 тысяч подписей, кампания по сбору подписей переместилась на сайт petitions.by. Менее чем за сутки собрали 2297 подписей из необходимых 2000.

Напомним, что 3 октября 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Борисове — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Cледственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.