Кого назначат «стрелочником» за трагедию в Печах? 21 16.10.2017, 10:59

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Гарри Погоняйло

Минобороны обязано досконально разобраться не только в гибели Александра Коржича, а вообще в причинах, которые к этому привели.

«Армейское ведомство в первую очередь должно показывать преступников в погонах, чтобы трагедии больше не повторялась», - говорит «Радыё Рацыі» юрист Белорусского Хельсинкского Комитета Гарри Погоняйло, комментируя гибель солдата-срочника из Пинска Александра Коржича в Печах.

- Резонанс этого дела достаточно большой, поэтому виновных обязательно найдут. Другое дело, что по традиции могут наказать только «стрелочников» из низшего звена. Полагаю, не понесут должного наказания более высокие армейские начальники, хотя они тоже в ответе за то, чтобы у них в подчиненном хозяйстве таких трагедий не было. Поэтому общественность и требует, чтобы Министерство обороны досконально разобралось не только в конкретной трагедии, а вообще в причинах, которые к этому привели.

- Это не первая трагедия в воинских частях...

- Все закономерно. Если один раз закрыли глаза на серьезность ситуации, второй и третий, то случаи будут повторяться вновь и вновь. Кстати, такая ситуация не только в армии.

- На ваш взгляд, как на эту резонансную трагедию Министерствo обороны отреагирует сейчас?

- Внутренние разборки, безусловно, будут, но не думаю, что они выйдут за пределы этого ведомства. Все могут сделать тихо, без особого информирования общественности. Хотя здесь армейцы прежде всего должны показывать преступников в погонах, чтобы такого больше никогда не повторилось.

Напомним, 21-летний уроженец Пинска Александр Коржич, призванный на службу менее полугода назад, был найден 3 октября повешенным в подвальном помещении одного из зданий на территории воинской части под Борисовом. 5 октября в качестве первоначальной версии трагедии следствие назвало суицид. Родители и друзья погибшего в эту версию категорически не верят.

10 октября следствие сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 443 УК (нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия).

Кстати, это вторая трагедия за год в Печах — 31 марта в петле нашли еще одного парня — Артема Бастюка. Следственный комитет прекратил уголовное дело, начатое по факту смерти Бастюка.