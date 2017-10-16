Белорусы стали чаще искать работу за границей 9 16.10.2017, 22:00

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Топ-7 стран, куда наши соотечественники едут на заработки.

Белорусы стали чаще уезжать за границу в поисках работы. Так, в январе-сентябре 8187 соотечественников уехали на заработки за рубеж, сообщили в Департаменте по гражданству и миграции МВД. Это почти на 2,3 тысячи человек больше, чем за аналогичный период прошлого года, пишет tut.by.

Где белорусы ищут работу?

Чаще искать работу за границей в этом году стали жители всех регионов. К примеру, в Брестской области число тех, кто уехал за длинным рублем в другие страны, выросло за год почти в 9 раз, а в Минской — в 4 раза.

Лидируют по числу уехавших на заработки по-прежнему Минск (2359 человек за 9 месяцев этого года), Могилевская и Витебская области — 1403 и 1277 человек соответственно. Меньше всего их в Минской области — 325 человек (год назад их было 82 человека).

Большинство соотечественников устраиваются за границей по рабочим специальностям (6533 человека) и в сфере обслуживания или торговле (1237 человек). А вот белорусские квалифицированные работники и руководители востребованы за границей меньше — 14 и 20 человек соответственно выехали на работу в январе-сентябре этого года, почти все они устроились в России.

В топ-7 стран, куда белорусы чаще всего уезжают на заработки, входят Россия (4764 человека), Польша (2100 человек), США (465), Литва (287), Германия (177), Финляндия (99) и Чехия (61). К примеру, трудиться в Японию в этом году уехали 24 белоруса, а в КНДР — 3.

Напомним, по оценкам экспертов Института социологии при НАН Беларуси, сейчас ищут работу за границей не менее 8-10% белорусов. Если их усилия увенчаются успехом (а спрос на них достаточно большой), нашу экономику ожидают серьезные потрясения.

Большая часть желающих работать за границей (порядка 75%) — это мужчины. В результате республика может столкнуться с негативными демографическими последствиями в виде диспропорции структуры населения по полу, что препятствует формированию семей, а также отрицательно влияет на воспроизводство населения.

Самой активной в поисках работы за рубежом категорией населения является молодежь. В общем числе потенциальных трудовых мигрантов доля респондентов в возрасте 16-29 лет составляет не менее 50%.

Кто из иностранцев приезжает на работу в Беларусь?

А вот иностранцы все реже едут в поисках работы в Беларусь. За 9 месяцев этого года к нам на заработки прибыло 12 252 человека. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года работу в нашей стране нашли 16 652 человека. Число приезжих специалистов в этом году сократилось во всех регионах.

Активнее всего в Беларуси трудоустраиваются по-прежнему китайцы (4056 человек), украинцы (3489) и россияне (1659). Четвертая строчка осталась за жителями Узбекистана — 422 человека.

На работу в нашу страну приезжают также из таких экзотических стран, как Тринидад и Тобаго, Руанда (по одному человеку), Гана (8 человек), Непал (2 человека).