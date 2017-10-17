Как развивались события после гибели солдата в Печах 17.10.2017, 13:53

Независимые СМИ вскрыли ужасные преступления в белорусской армии.

Больше десяти дней назад стало известно, что в военном городке в Печах нашли тело военнослужащего. Дело о гибели солдата Александра Коржича получило сильный общественный резонанс. Tut.by вспоминает, как развивались события.

5 октября. Основная версия — суицид, «признаков криминального характера» не обнаружили

Информация о гибели военнослужащего в одной из белорусских военных частей у журналистов появилась 4 октября. Читатель сообщил в редакцию, что «в военном городке Печи в Борисове найден повешенным солдат срочной службы».

На следующий день, 5 октября, появились первые комментарии Министерства обороны и Следственного комитета.

В Минобороны информацию о гибели солдата подтвердили.

В СК сообщили, что проводят проверку по факту смерти военнослужащего. Отмечается, что тело солдата обнаружили 3 октября в подвале на территории воинской части.

— В ходе проведения осмотра места происшествия признаков криминального характера следствием не обнаружено. Данные, полученные в результате первоначальных мероприятий, позволяют рассматривать в качестве основной версии суицид. Для определения причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, — отметила в комментарии журналистов официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

10 октября. СК возбудил уголовное дело из-за дедовщины

Близкие Александра Коржича не считают, что это был суицид. Они рассказывают, что парень неоднократно жаловался на дедовщину в части, они обратились с заявлением в местную прокуратуру. Родные утверждают, что банковская карточка Александра находилась у прапорщика, который ей якобы рассчитывался, а телефон после гибели парня находился у сержанта.

10 октября СК сообщил, что возбуждено уголовное дело. Такое решение принято по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 443 (Нарушение уставных правил взаимоотношений между лицами, на которых распространяется статус военнослужащего, при отсутствии отношений подчиненности, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

12 октября. Минобороны обещает, что виновники гибели солдата непременно понесут наказание

В этот день в Минобороны пообещали, что виновники гибели солдата непременно понесут наказание. Кроме того, в ведомстве рассказали, сколько уголовных дел по дедовщине возбуждалось в последние годы.

Так, по всем фактам нарушений уставных правил взаимоотношений между военнослужащими (дедовщиной), включая те, которые не были сопряжены с насилием, возбуждены уголовные дела, в том числе в 2014 году — 13, в 2015 году — 27, в 2016 году — 17, в 2017 году — 13.

В тот же день о проверке гибели солдата Александра Коржича заявила Генпрокуратура.

Журналисты поговорил с родственниками солдат, которые прежде гибли в военных частях. Они рассказали, как в их случаях тоже сначала озвучивали версию «суицид», но в итоге дела все же доходили до судов.

Кроме того, 12 октября, было закрыто уголовное дело по гибели еще одного солдата в воинской части в Печах. Тело Артема Бастюка обнаружили в конце марта, позже возбудили уголовное дело ст. 443 «Нарушение уставных правил». В разгар скандала по новой смерти в военной части родители Артема получили документы о том, что дело закрыто, а виновных в смерти их сына нет.

13 октября. СК сообщает, что ноги солдата были связаны, а на голове надета майка

Многие сведения, которые озвучивались ранее в СМИ, подтвердились.

Следователи сообщили, что труп Александра Коржича нашли висящим в петле из брючного ремня. В дежурную часть Борисовского РУВД об этом сообщили в 17.47 3 октября. Ноги солдата были связаны шнурком, на голове была надета майка.

Установлено, что с 17 сентября Коржич находился в медицинской роте на лечении с острой респираторной инфекцией, его выписали 26 сентября. Около 10.30 военнослужащий сопроводил его в медпункт № 1. Неизвестно, где находился Александр Коржич до того, как обнаружили тело 3 октября.

СК рассматривает несколько версий по уголовному делу: доведение до самоубийства, вследствие неуставных отношений и насилия, убийство из личной неприязни или корыстных побуждений, а также самоубийство из-за психологической травмы.

14 октября. Сайт с подписями за отставку министра обороны заблокировали «за спам». Стало известно об увольнениях и задержаниях

По инициативе Минобороны заблокирован ресурс Zvarot.by. Ранее на этом сайте опубликовали петицию с требованием отставки министра обороны Андрея Равкова. Известно, что под электронным обращением подписались около 11 тысяч человек.

По мнению Минобороны, с одного и того же электронного адреса на почту министерства отправлялся спам. «На время проведения проверки» ресурс заблокировали.

«Кроме того, анализ поступивших с сайта zvarot.by на почтовый сервер Министерства обороны обращений показал, что были указаны несуществующие адреса электронной почты отправителя и их регистрационные данные (фамилия, имя, отчество и домашний адрес), — отмечалось в сообщении министерства. — Таким образом, вокруг данного происшествия (дело о гибели 21-летнего солдата Александра Коржича. — Прим. ) на основе домыслов и слухов развернута целенаправленная кампания по дискредитации Вооруженных сил».

Известно также, что многие пользователи, подписавшие петицию, получали с адреса Минобороны письма с просьбой подтвердить, что сообщение отправляли именно они.

Гомельские правозащитники 15 октября отмечали, что сайт разблокирован, однако доступа к нему нет и сейчас.

Сегодня такое же обращение доступно и на сайте petitions.by. Там сейчас уже около 2600 подписей.

В этот день стало известно, что командира воинской части, в которой служил Александр Коржич, отстранили от должности.

Позже официальный представитель СК Юлия Гончарова подтвердила, что по делу о гибели солдата задержали двух сержантов и прапорщика.

Вечером того же дня в Минобороны уточнили количество отстраненных от должностей, а также заявили об уволенных из Вооруженных сил.

«Приказом министра обороны Беларуси за непринятие исчерпывающих мер по поддержанию уставного порядка отстранены от должностей пять должностных лиц 72-го Объединенного учебного центра, включая командира воинской части, где проходил службу военнослужащий. Четверо военнослужащих должностных лиц уволены из рядов Вооруженных сил», — рассказал ОНТ начальник управления информации Министерства обороны Владимир Макаров.

15 октября. Родители говорят о дедовщине

Светлана Коржич, мама погибшего солдата, рассказала подробнее о сыне и его службе в Вооруженных силах.

Родители военнослужащих посещали сыновей в Печах, а журналисты пытались разузнать, что происходит в военной части после гибели солдата.

16 октября. Три солдата из Печей в Новинках, расследование дела Артема Бастюка возобновлено

Cтало известно, что сейчас в Республиканском научно-практическом центре психического здоровья находятся три солдата из военной части в Печах. Среди них есть солдат, который предпринял попытку суицида накануне гибели Александра Коржича.

— Действительно, на лечении в Новинках сейчас находятся три человека, в том числе молодой человек, который накануне гибели военнослужащего (Александра Коржича. — Прим.) пытался совершить самоубийство, но попытка была предотвращена должностными лицами 72-го гвардейского объединенного учебного центра. И было выявлено, что до службы в армии он четыре раза пытался совершить суицид, что было скрыто родственниками, как ни печально это признавать, — прокомментировал журналистам Владимир Макаров, пресс-секретарь главного управления идеологической работы Минобороны. — Кроме того, после весеннего призыва военным ведомством было выявлено, что 3,5% солдат находились на учете у психиатра.

Ранее в СМИ появлялась информация, что солдат, который нашел тело Коржича, также попал в РНПЦ в Новинки. Минобороны это не подтвердило.

Расследование по уголовному делу о дедовщине (о погибшем весной в Печах Артеме Бастюке) возобновили. Об этом журналистам сообщила мама солдата.

Родные солдата связывают такой поворот событий с тем, что сейчас происходит в СМИ после гибели Саши Коржича.

— Когда мы в четверг вечером получили документы, что дело закрыто, наступила такая пустота… Полгода шло расследование, мы называли конкретные фамилии, — рассказала журналистам мама погибшего солдата.