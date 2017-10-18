Джека Ма: Интернет станет важнее, чем нефть

Джека Ма: Интернет станет важнее, чем нефть3
- 18.10.2017, 12:08
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Основатель Alibaba Group выступил в российском «Сколково».
Основатель Alibaba Group Джек Ма, состояние которого оценивается в $39 млрд, приехал на форум «Открытые инновации» в «Сколково».
Ключевые высказывания предпринимателя — в материале РБК:
«Не нужно беспокоиться о том, что роботы заменят людей. Иногда премьер-министры об этом беспокоятся, а беспокоиться нужно о себе. Эта проблема разрешится сама собой. Люди беспокоятся о будущем потому, что они не уверены в себе, у них не хватает воображения. У нас нет этих решений сейчас, но в будущем они будут. В этом вопросе надо полагаться на молодежь. На планете 7 млрд человек, есть умные люди, которые предложат эти идеи.
В прошлом и сейчас люди работают, как роботы. Но машины в будущем помогут людям остаться людьми. Машины не вытеснят людей полностью. Если посмотреть на прошлые революции, тогда менялась структура рынка. Мы увидим это снова. Но беспокоиться надо о своей судьбе.
Если хотите быть миллиардерами, то должны иметь уверенность в себе.
Уже через 30 лет интернет станет важнее нефти. Цифровые технологии станут решением для многих проблем. Это будет устойчивое развитие.
80% людей в мире подключены к интернету, мы должны учитывать эти изменения. Миру нужна G200, а не G20 («Большая двадцатка». — РБК).
Вместо электронной коммерции должна быть электронная экономика. Неважно, где сделан товар — в Китае или США. Производство не будет создавать новые [рабочие] места, потому что искусственный интеллект будет заниматься производством. А люди будут делать что-то другое.
Нельзя соревноваться с машинами интеллектом, они все равно будут умнее нас. Все равно что соревноваться с машинами в скорости».