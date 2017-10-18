Антони Мацеревич: Мы каждую неделю подвергаемся кибератакам 18.10.2017, 13:14

Антони Мацеревич

Фото: charter97.org/Иван Межуй

Министр обороны Польши отметил рост количества кибератак в мире и в Польше.

По словам главы Минобороны Польши Антони Мацеревича, в последнее время польские ведомства подвергаются хакерским атакам каждые несколько дней. Об этом передает «Радио Польша».

«Если говорить о последнем полугодии, мы в среднем каждую неделю имеем дело с кабератаками на разного рода ведомства, в том числе на Министерство обороны. Чаще всего эти угрозы имеют общеевропейский или мировой характер», - отметил Антони Мацеревич.

Глава оборонного ведомства отметил, что фиксированные кибератаки имеют целью не только внедрение в системы отдельных ведомств, но также попытки заблокировать критическую инфраструктуру Полльши, что, по его словам, может «педализировать государство».

Министерство обороны работает над созданием специального подразделения по борьбе с киберпреступностью. На эти цели правительство намерено выделить 2 млрд злотых (почти полмиллиарда евро).