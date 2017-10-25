Генштаб ВСУ: После «Запад-2017» в Беларуси остались 5,8 тысяч российских солдат 21 25.10.2017, 12:57

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Военные РФ вошли в состав совместной российско-белорусской группировки.

5,8 тысяч военнослужащих Российской Федерации не покинули Беларусь после окончания учений «Запад-2017». Об этом 24 октября во время брифинга сообщил начальник Управления верификации Генштаба Вооруженных сил Украины Андрей Гудзь, пишет «Укринформ».

На территории Беларуси, по словам Гудзя, была создана группировка из 12 тыс. белорусско-российских военных, из которых 5,8 тыс. – представители России.

Факт пребывания в Беларуси российских военных подтвердила международная инспекция.

28 сентября в интервью Reuters начальник Генерального штаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что Россия не вывела из Беларуси все свои воинские подразделения после учений «Запад-2017». В минобороны РФ это утверждение отрицают.

Военные учения в Беларуси с участием российских войск проходили с 14-го по 20 сентября. 21 сентября РФ начала выводить технику из страны.

Свое беспокойство по поводу маневров выражали страны Европейского союза, НАТО и Украина.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что российские военные во время учений отработали условное нанесение массированного ракетно-ядерного удара.