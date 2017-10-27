Александр Солодуха: Поеду в байке с «Погоней» в Сочи

Александр Солодуха: Поеду в байке с «Погоней» в Сочи18
- 27.10.2017, 21:13
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Известному певцу подарили байку с национальной символикой.
Телеканал belsat.eu подарил Александру Солодухе байку с гербом Погоня после того, как певец сказал, что не носит вещи с белорусской символикой, потому что их у него нет.
Александр Антонович встретил журналистов в Минске в той же куртке с российским гербом, которая вызвала дискуссию в социальных сетях.
«Я не понимаю, почему?», – улыбается певец.
Наш подарок – байка с Погоней ему понравилась, но надеть ее сразу певец отказался. Во-первых, на улице холодно, и снимать теплую куртку ему не хотелось.
«Ну и я сначала померяю дома, перед зеркалом», – сказал он.
Улыбаясь, рассказал журналистам, что 16 ноября соберет КЗ Минск. А потом – выступления в Санкт-Петербурге и Сочи. Пообещал, что в Сочи поедет с байкой с Погоней и наденет ее на репетицию.
«На концерт нет, для концерта – костюмы», – сказал Александр Солодуха.
Саладуху падарылі майку з “Пагоняй”: «„Эта Пагоня? Символ нашей страны в прошлом, да?»— Радыё Свабода (@svaboda) 27 October 2017
Відэа: @Belsat_TV pic.twitter.com/4hN6xtPPRc