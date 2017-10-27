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Александр Солодуха: Поеду в байке с «Погоней» в Сочи

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  • 27.10.2017, 21:13
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Александр Солодуха
ФОто: belsat.eu

Известному певцу подарили байку с национальной символикой.

Телеканал belsat.eu подарил Александру Солодухе байку с гербом Погоня после того, как певец сказал, что не носит вещи с белорусской символикой, потому что их у него нет.

Александр Антонович встретил журналистов в Минске в той же куртке с российским гербом, которая вызвала дискуссию в социальных сетях.

«Я не понимаю, почему?», – улыбается певец.

Наш подарок – байка с Погоней ему понравилась, но надеть ее сразу певец отказался. Во-первых, на улице холодно, и снимать теплую куртку ему не хотелось.

«Ну и я сначала померяю дома, перед зеркалом», – сказал он.

Улыбаясь, рассказал журналистам, что 16 ноября соберет КЗ Минск. А потом – выступления в Санкт-Петербурге и Сочи. Пообещал, что в Сочи поедет с байкой с Погоней и наденет ее на репетицию.

«На концерт нет, для концерта – костюмы», – сказал Александр Солодуха.


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