Электрики оставили 90-летнюю гомельчанку без пенсии 8 27.10.2017, 22:06

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Екатерине Ивановне дорого обошлись выключатели в тамбуре.

Екатерине Ивановне скоро исполнится 90 лет. Всю жизнь она проработала на «Электроаппаратуре». Ветеран труда, на пенсии более 30 лет. Несмотря на преклонный возраст женщина сохранила ясный ум и живет одна. Дверь чужим людям не открывает, пишет gp.by.

Однако в начале октября в ее квартире раздался телефонный звонок. Мужчина вежливо обратился к Екатерине Ивановне, четко назвал ее данные (имя, фамилию, отчество), тем самым расположил к себе. Затем поинтересовался, как давно она живет в этой квартире, и сообщил, что завтра в доме будет проходить проверка электрооборудования, в частности автоматических выключателей (автоматов защиты), которые отвечают за безопасность при коротком замыкании или перепадах напряжения. В конце разговора попросил женщину впустить работников к себе. На следующий день к Екатерине Ивановне пришел специалист одной из гомельских фирм, посмотрел выключатели и безапелляционно заявил: требуется заменить. При этом добавил, что нужно заплатить 20 рублей. Женщина сразу согласилась, ведь она человек старой закалки: если специалист считает, что старые выключатели угрожают безопасности, значит, их нужно срочно заменить.

Ближе к обеду пришел другой работник и поменял выключатели в тамбуре. А вечером тот же мужчина, что утром взял деньги, принес договор, по которому Екатерина Ивановна должна была заплатить за работу 159 рублей 30 копеек. Женщина платить не отказалась, лишь сказала, что таких денег у нее нет. Собрала последние 140 рублей и отдала. Работник согласился, а недостающую часть суммы простил — сделал скидку пожилому человеку.

Растерянная Екатерина Ивановна позвонила сыну и рассказала, что произошло. Тот в силу слабого здоровья сам не приехал, но попросил детей зайти утром к бабушке и посмотреть, что же там поменяли за такие немаленькие деньги. Тем более что выключатели работали исправно, и никаких замечаний не было.

Оказалось, представители фирмы заменили пожилой женщине три рабочих автоматических выключателя, которые еще могли служить не один год. И в итоге за работу взяли сумму больше той, что прописана в договоре. Ведь 20 рублей Екатерина Ивановна отдала сразу. Получается, она должна была заплатить еще 139 рублей 30 копеек. К слову, первые 20 рублей были обозначены в документах как задаток. В редакцию обратилась возмущенная внучка героини истории Екатерина. Мотив понятен: чтобы другие пожилые люди не попали в такую ситуацию, как ее бабушка. В домоуправлении Екатерине сообщили, что неисправные выключатели заменяют бесплатно на купленные ранее жильцами. А если кто-то хочет обновить исправное оборудование, то за работу нужно заплатить всего лишь 3 рубля 48 копеек. Внуки также поинтересовались в магазине, сколько стоят подобные выключатели. Выяснилось, что цена разнится от 4 рублей 81 копейки до 9 рублей 31 копейки (за польские). Внучка позвонила в фирму, чтобы прояснить ситуацию. Девушка попросила вернуть старые выключатели и деньги. Или хотя бы здраво оценить проделанную работу и пересмотреть стоимость купленного оборудования. Иначе будет вынуждена обратиться в правоохранительные органы. Представитель фирмы ответил: обращайтесь, потому что они ничего возвращать и менять не будут. Внуки написали заявление в милицию. Проверку проводит ОВД администрации Советского района Гомеля.

Когда материал готовился к печати, в редакцию пришла 77-летняя гомельчанка Элеонора Викторовна, которой та же фирма 18 октября поменяла два выключателя за 107 рублей. События разворачивались по аналогичной схеме.

Едва женщина успела вернуться из больницы, в которой навещала мужа, в ее квартире раздался телефонный звонок. Девушка серьезным голосом сказала, что сейчас придут проверять автоматические выключатели и напряжение в розетках.

Элеонора Викторовна удивилась, ведь раньше никогда не приходили. Немного смутил и тот момент, что на подъезде не было объявления о предстоящих работах. Однако женщина успокоила себя тем, что могла просто не заметить бумажки на дверях. Придут, проверят — что может случиться! Элеонора Викторовна еще не положила трубку, как в дверь настойчиво позвонили. Открыла, зашли два молодых человека. Даже не представившись, пошли по квартире проверять розетки своим прибором. В итоге сказали, что выключатели следует заменить, потому что всякое может случиться. И устроились поудобнее ждать электрика. Один в это время что-то писал, а второй просто сидел рядом. Молодые люди попросили угостить их чаем и стали убеждать женщину, что замена выключателей просто необходима. Элеонору Викторовну все равно терзали сомнения. Обычно она не доверяет чужим людям. Впрочем, через полтора часа к приходу электрика договор был составлен. За 10 минут мастер все сделал. Женщина заплатила ему 50 рублей. Еще 57 рублей, договорились, выплатит в течение 15 дней с момента подписания документа.

На следующий день Элеонора Викторовна все-таки решила сходить в фирму и попросить вернуть все обратно или хотя бы разделить сумму на несколько этапов, ведь эти деньги — третья часть ее пенсии, а еще нужно за квартиру заплатить. Ей разрешили выплачивать долг частями: сначала уплатить 25 рублей, а чуть позже оставшиеся 32. Когда спросила, частная или государственная это организация, ей ответили, что ни к какой форме собственности она не относится. Женщина поняла, что справедливости здесь не добьется. Внятно никто ничего не объяснил. Зато сидевший на выходе охранник сказал, что сюда каждый день приходят недовольные граждане с жалобами и пытаются искать правду.

Вернувшись домой, Элеонора Викторовна все же поинтересовалась у соседей, приходили ли еще к кому менять выключатели. Оказалось, что на эту удочку попалась лишь она одна.

Уже во время разговора с корреспондентом Элеонора Викторовна призналась, что ее сбила девушка, звонившая от фирмы. Если бы не этот звонок, то парней в квартиру не пустила бы и даже не открыла им дверь, потому что побоялась за свое здоровье и имущество. Теперь же, оказавшись в такой довольно неприятной ситуации, женщина хочет, чтобы другие пожилые люди не попали впросак.

— Я не могу в полной мере комментировать расценки таких фирм на оказываемые ими услуги. Однако можно сказать, что прейскурант, мягко говоря, завышен. В какой-то степени их работа носит профилактический характер: если поменяли розетку, где отгорел контакт, — хорошо. Плохо, что за элементарную операцию берут солидные деньги, — отметил начальник энергоинспекции филиала «Энергонадзор» РУП «Гомельэнерго» Николай Киселев. — Кроме того, не факт, что вашим героиням эта замена была нужна. Потому что электроустановки, в том числе электропроводку, наверняка основательно не обследовали, не проводили должные измерения, не оценили качество изоляции.

Также на предприятии сообщили, что с сентября к ним стали активно звонить граждане с рассказами о фирме, представители которой собираются прийти проверить электрооборудование. Многие уже успевали согласиться на такую дорогую замену выключателей и искали помощи. По словам Николая Киселева, такие фирмы имеют разрешение на выполнение определенных электромонтажных работ, у них есть обученные специалисты. А особые разрешения на такую деятельность в соответствии с законодательством не требуются. Так что действуют они легально. В систему учета приборов не вмешиваются. Если вам будут предлагать услуги по измерению и замене электрооборудования, обратитесь в ЖЭУ по месту жительства, где электрики качественно и с меньшими затратами выполнят работу и будут нести за нее ответственность, советует специалист. Понятно, что, когда человек соглашается отдать 200 рублей за замену розетки или автоматических выключателей, по большому счету это его личное дело. Однако настораживает, что фирма выбирает клиентов несколько избирательно. Например, частенько наведывается к людям в возрасте. Вроде бы все законно, но осадок после таких историй на душе остается.

При сомнительных визитах пожилых могут ожидать и другие опасности. Официальный представитель УВД Гомельского облисполкома Виталий Пристромов посоветовал, как не попасть на крючок и сохранить свое имущество:

— не храните деньги в шкафах с бельем, исключите возможность обнаружения денег посторонними лицами при беглом осмотре помещения; по возможности храните крупные суммы в банках;

— не открывайте дверь в квартиру незнакомым, в том числе представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. В любом случае не нужно стесняться попросить у посетителей предъявить документы. Более того, даже после предъявления документов не спешите открывать незнакомцам двери. Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего сотрудника и как его фамилия, либо сообщить по телефону 102 о пришедших «посетителях»;

— если незнакомые лица под видом социальных работников все же зашли в квартиру, необходимо закрыть дверь, постоянно находиться в том месте, где хранятся деньги; потребовать от пришедших предоставить подтверждающие документы; предложить связаться по телефону 102 с представителями органов внутренних дел для подтверждения правомерности действий незнакомцев.