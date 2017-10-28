США вдвое сократили выдачу виз россиянам 28.10.2017, 8:22

«Дипломатическая война» между двумя странами обострилась.

Количество неиммиграционных виз, которые дипломатические учреждения США выдали гражданам России в сентябре по сравнению с августом сократилось более чем вдвое. Об этом свидетельствуют новые статистические данные, опубликованные Госдепартаментом США, сообщает РБК.

В частности, в сентябре 2017 года гражданам России консульскими службами США было выдано 7110 неиммиграционных виз, в то время как в августе — 14939.

Согласно данным Госдепа, в 2016 году США выдали неиммиграционные визы более 10-ти миллионам иностранных граждан, из них россиянам — чуть более 190 тыс.

В конце июля МИД России предписал американской дипмиссии в России сократить количество сотрудников до 455 человек. Кроме этого, были изъяты складские помещения американского посольства в Москве и посольская дача в Серебряном Бору. В МИДе объяснили эти шаги ответом на расширение Штатами антироссийских санкций.

31 августа Госдепартамент США, в свою очередь, объявил о решении закрыть генконсульство России в Сан-Франциско и российское торгпредство в Вашингтоне.