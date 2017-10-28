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Российская интеллигенция обратилась к Путину с мощным посланием

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  • 28.10.2017, 17:18
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Владимир Путин
Фото: twitter

Интеллигенция призвала обратить внимание на травлю оппозиционных политиков, активистов, историков и журналистов.

Конгресс интеллигенции России обратился к президенту страны Владимиру Путину с призывом обратить внимание на развязанную в публичном пространстве травлю оппозиционных политиков, активистов, историков и журналистов.

Обращение было написано к 30 октября, дню памяти жертв репрессий, сообщается на сайте Конгресса интеллигенции.

"Как известно, сталинские репрессии начинались с травли оппонентов в печати, на партийных собраниях, а заканчивались пытками в подвалах Лубянки, одиночными выстрелами в затылок и массовыми расстрелами. Сегодня, восемьдесят лет спустя, мы обращаем внимание власти, что в последние годы, начиная с 2012-го, атмосфера в стране вызывает тревогу", - написано в заявлении.

"Вместо старых терминов "враг народа", "шпион", "вредитель", введены в оборот новые термины, мало чем отличающиеся от прежних - "иностранный агент", "нежелательная организация", "пятая колонна". Воссоздается обстановка поиска врагов, подозрительности и вражды", - говорится в сообщении.

Правозащитники перечислили эпизоды травли: убийство Бориса Немцова, нападения на Юлию Латынину и Алексея Навального, кампания очернительства оппозиции на государственных СМИ, дело против Кирилла Серебренникова и историка Юрия Дмитриева, а также нападение на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

"Современная Россия движется по тем же рельсам, которые привели страну к катастрофе 37-38-го года. Мы должны сделать все возможное, чтобы остановить этот поезд вовремя", - добавили в Конгрессе.

"Мы требуем от власти прекратить кампанию травли инакомыслящих на федеральных каналах телевидения и закрытия на телевидении политических программ, которые осуществляют эту гнусную травлю. Мы требуем остановить позорные процессы над Кириллом Серебрениковым, над Юрием Дмитриевым, иные процессы, мотивированные политическими причинами, а также освобождения всех политических заключенных", - написано в заявлении.

Данное обращение уже подписали десятки человек, среди которых актриса Лия Ахеджакова, публицист Андрей Пионтковский, музыкант Андрей Макаревич, писатели Людмила Улицкая и Владимир Войнович и другие.


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