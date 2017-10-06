Встретим Николая Статкевича вместе 2 6.10.2017, 17:58

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Николай Статкевич

7 октября лидер Белорусского Национального Конгресса выходит на свободу.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич должен выйти на свободу после отбывания наказания в 15 суток 7-го октября в 15 часов, пишет cайт statkevich.org.

Срок его административного наказания за акцию в День освобождения Минска завершается 7-го октября в 15 часов 15 минут.

«Существует, конечно, вероятность того, что по освобождении его опять задержат, ведь есть же еще постановление об аресте за Акцию предупреждения на 5 суток, - говорит жена политика Марина Адамович, - но я надеюсь, что он завтра будет освобожден.

В любом случае, завтра в 15 часов я буду его ждать у входа в ЦИП».