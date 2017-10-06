Референдум в Каталонии: объявлены официальные результаты 6.10.2017, 20:07

1,398

Фото: Reuters

Явка на референдуме по вопросу о независимости составила 43%.

Власти Каталонии 6 октября обнародовали официальные результаты голосования на референдуме о независимости региона от Испании.

Об этом сообщает La Vanguardia.

«За» независимость отдали голоса 90,18% голосовавших, а «против» выступили 7,83% избирателей.

Еще 1,98% предпочли не писать что-либо на бланке для голосования.

Явка составила 43%. Также уточняется, что в общей сумме за независимость выступили 2 миллиона 44 тысячи 38 человек из проголосовавших 2 миллионов 286 тысяч 217 избирателей.

Напомним, конституционный суд Испании запретил парламенту Каталонии проводить пленарное заседание 9 октября, чтобы предотвратить провозглашение независимости региона.

Ранее власти Испании заявили, что не намерены вести переговоры, в том числе через посредников, пока правительство Каталонии не вернется в русло закона. Кроме этого в Мадриде подчеркнули, что «не собираются идти на шантаж».