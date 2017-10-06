закрыть
6 октября 2017, пятница, 20:36
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Референдум в Каталонии: объявлены официальные результаты

  • 6.10.2017, 20:07
  • 1,398
Фото: Reuters

Явка на референдуме по вопросу о независимости составила 43%.

Власти Каталонии 6 октября обнародовали официальные результаты голосования на референдуме о независимости региона от Испании.

Об этом сообщает La Vanguardia.

«За» независимость отдали голоса 90,18% голосовавших, а «против» выступили 7,83% избирателей.

Еще 1,98% предпочли не писать что-либо на бланке для голосования.

Явка составила 43%. Также уточняется, что в общей сумме за независимость выступили 2 миллиона 44 тысячи 38 человек из проголосовавших 2 миллионов 286 тысяч 217 избирателей.

Напомним, конституционный суд Испании запретил парламенту Каталонии проводить пленарное заседание 9 октября, чтобы предотвратить провозглашение независимости региона.

Ранее власти Испании заявили, что не намерены вести переговоры, в том числе через посредников, пока правительство Каталонии не вернется в русло закона. Кроме этого в Мадриде подчеркнули, что «не собираются идти на шантаж».


Мнение

Страна мадур
Страна мадур Ирина Халип
Россия исчезла с радаров
Россия исчезла с радаров Матвей Ганапольский
Цена репутации
Цена репутации Александр Гольц
Язык міністра
Язык міністра Зміцер Бартосік


Интервью

Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Антон Геращенко: Белорусский народ способен выдвинуть группу сильных лидеров
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Раса Юкнявичене: Россия готовится к широкомасштабным боевым действиям
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
Юрий Хащеватский: Банда ввела оброк
В Беларуси происходит Перестройка
В Беларуси происходит Перестройка