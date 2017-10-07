Николай Статкевич: Нужно бороться за свою страну! 12 7.10.2017, 22:25

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Лидер БНК призвал белорусов выйти на Площадь 21 октября в 14:00.

Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич вышел из тюрьмы после 15 суток ареста.

На свободе Николая Статкевича встретили его супруга, журналисты и активисты. Лидер Белорусского Национального Конгресса должен был покинуть здание тюрьмы еще в первой половине дня, однако его вывезли в РУВД Ленинского района.

— Нужно возвращать себе свою землю. Нужно бороться за свою страну. Всех патриотов Беларуси, всех кому небезразлично наше будущее, жду на Площади 21 октября в 14:00, — сказал лидер Белорусского Национального Конгресса после освобождения.

Николай Статкевич был задержан 22 сентября на выходе из минского офиса независимого профсоюза РЭП после заседания Рады Белорусского Национального Конгресса.