Николай Статкевич: Нужно бороться за свою страну!12
- 7.10.2017, 22:25
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Лидер БНК призвал белорусов выйти на Площадь 21 октября в 14:00.
Лидер Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич вышел из тюрьмы после 15 суток ареста.
На свободе Николая Статкевича встретили его супруга, журналисты и активисты. Лидер Белорусского Национального Конгресса должен был покинуть здание тюрьмы еще в первой половине дня, однако его вывезли в РУВД Ленинского района.
— Нужно возвращать себе свою землю. Нужно бороться за свою страну. Всех патриотов Беларуси, всех кому небезразлично наше будущее, жду на Площади 21 октября в 14:00, — сказал лидер Белорусского Национального Конгресса после освобождения.
Николай Статкевич был задержан 22 сентября на выходе из минского офиса независимого профсоюза РЭП после заседания Рады Белорусского Национального Конгресса.