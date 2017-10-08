Что будет с коммуналкой после двух «индексаций» и «подарка» на НГ 9 8.10.2017, 15:16

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Фото с сайта kp.by

Как изменятся тарифы на ЖКУ в декабре и в январе.

С учетом двух индексаций — проведенной с 1 сентября и запланированной на 1 декабря — и повышения платы за ЖКУ в пределах 5 долларов с 1 января 2018 года белорусы будут оплачивать коммуналку на 100% (кроме отопления), сообщали ранее в МАРТ. В разработанном проекте документа «Тарифная тетрадь» прописаны тарифы, которые будут действовать, как ожидается, с 1 января следующего года. Портал tut.by сравнил нынешние и анонсированные на начало 2018 года коммунальные тарифы.

Тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения сейчас составляет 16,9259 рубля за 1 Гкал, а с 1 января вырастет, как планируется, до — 21,3801 рубля за 1 Гкал.

При этом в Беларуси предлагается, напомним, ввести новые тарифы на ЖКУ. К примеру, тариф на теплоснабжение хотят дифференцировать в зависимости от наличия и использования приборов индивидуального учета тепла, а также в зависимости от энергоэффективности жилого дома. Так, при наличии такого счетчика тариф может составить 19,2421 рубля за 1 Гкал, при его отсутствии — анонсированные 21,3801 рубля за 1 Гкал. Для тех же белорусов, которые установили приборы индивидуального учета тепла, но не пользуются ими при расчете за отопление, — 25,6561 рубля за 1 Гкал.

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, с 1 января, как ожидается, составит 0,1230 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,1094 рубля). По этому тарифу получаются 250 кВт•ч. За потребленную электроэнергию выше этого лимита придется платить по более высоким расценкам. Так, в промежутке между 240 и 400 кВт•ч с 1 января будет тариф 0,1599 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,1422), а за все, что выше 400 кВт•ч, — по полному тарифу, который на начало следующего года должен составить 0,209 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,19 рубля).

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, не оборудованных электрическими плитами, с 1 января должен составить 0,1447 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,1287 рубля). По этому тарифу оплачивается электроэнергия при расходе до 150 кВт•ч в месяц (включительно). При расходе от 150 до 300 кВт•ч будет действовать тариф в 0,1881 рубля за 1 кВт•ч, а при расходе больше 300 кВт•ч — полный тариф (0,209 рубля, сейчас он составляет 0,19 рубля).

Тариф на электроэнергию в квартирах и домах, которые не оборудованы электроплитами и системой центрального горячего водоснабжения и снабжения природным газом, составит 0,1447 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,1287 рубля). При расходе больше 300 кВт•ч в месяц будет действовать тариф в 0,1881 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,1673 рубля).

Напомним, в Беларуси действует несколько тарифов на оплату электроэнергии — в зависимости от объемов потребления и от времени суток. Второй способ оплаты может быть выгодным для тех, кто потребляет большие объемы электроэнергии.

Так, дифференцированный тариф в квартирах и домах, которые оборудованы электроплитой, в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) с 1 января, как ожидается, вырастет до 0,0861 рубля за 1 кВт•ч (сейчас — 0,0764 рубля), а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — 0,2460 рубля (теперь — 0,2189 рубля).

Дифференцированный тариф на электроэнергию в квартирах и домах, которые оборудованы газовой плитой, для нужд отопления и горячего водоснабжения в период минимальных нагрузок составит с 1 января 0,1013 рубля за 1 кВт•ч (теперь — 0,09 рубля).

От водоснабжения до вывоза мусора

Тариф на водоснабжение с 1 января изначально планировали поднять до 0,5748 рубля за один кубический метр (сейчас — 0,5748 рубля), но теперь предлагается повысить этот тариф к началу следующего года до 0,8163 рубля. Отметим, что сейчас экономически обоснованный тариф на водоснабжение составляет 0,83 рубля за один кубический метр. По нему платят те, кто превысил лимиты в 140 литров на одного зарегистрированного в квартире, а также владельцы жилья, в котором никто не прописан.

Тариф на водоотведение (канализацию) должен вырасти с 1 января до 0,6287 рубля (сейчас — 0,3838 рубля).

Тариф на техобслуживание жилого дома планируют на уровне 0,119 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения (сейчас — 0,1084 рубля).

Напомним, сейчас стоимость услуг по техобслуживанию жилого дома зависит от его этажности, от наличия инженерных систем. Предлагается же ввести дифференцированные тарифы на эти услуги по следующим группам домов:

одноквартирные и блокированные жилые дома;

многоквартирные жилые дома малой и средней этажности (1−5 этажей);

многоквартирные многоэтажные жилые дома (6−10 этажей);

многоквартирные жилые дома повышенной этажности (11 этажей и выше).

Тариф на вывоз твердых коммунальных отходов должен вырасти с 1 января до 1,2717 рубля на одного человека (сейчас — 0,9689 рубля). Однако сейчас эти тарифы также предлагается дифференцировать: для жильцов квартир — в зависимости от наличия мусоропровода, а для владельцев домов — от наличия раздельного сбора.

Как изменятся тарифы на газ

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон сейчас составляет 0,0983 рубля, а с 1 января вырастет до 0,1204 рубля. Летом 1 кубометр газа стоит 0,3081 рубля, а будет — 0,3296 рубля. При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составляет 0,3081 рубля за кубометр газа независимо от сезона, а вырастет в начале следующего года, как планируется, — до 0,3296 рубля.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена составит 2,61 рубля с одного проживающего в месяц (сейчас — 2,44 рубля). Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, вырастет, как прогнозируется, до 7,54 рубля за кубометр (сейчас — 7,05 рубля).

Кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить 4,25 рубля (сейчас — 3,98 рубля).

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет приборов индивидуального учета расхода газа, в отопительный период нужно будет платить по тарифу в 0,5214 рубля за 1 кв. м общей площади жилого помещения в месяц (сейчас- 0,4874 рубля), в летний период — 0,1954 рубля (сейчас- 0,1827 рубля).

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить 1,8804 рубля (сейчас — 1,7579 рубля), в летний период — 0,8789 рубля (сейчас — 0,8216 рубля). При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов тариф также составит 0,8789 рубля за 1 кубометр (теперь — 0,8216 рубля).

В доме или квартире, в которых не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена сжиженного газа составит 2,61 рубля с одного проживающего в месяц (теперь — 2,44 рубля). При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить 7,43 рубля (теперь — 6,95 рубля), при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — 3,49 рубля (сейчас — 3,26 рубля).

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит 6,1736 рубля за 1 квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц (сейчас — 5,7713 рубля), летом — 0,8789 рубля (было — 0,8216 рубля). Цена за 1 килограмм сжиженного газа в баллонах весом 21 килограмм в пределах норм потребления составит 0,6242 рубля (теперь — 0,5835 рубля). Баллон будет стоить 13,10 рубля (сейчас — 12,25 рубля).