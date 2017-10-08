Героя национального флага перевели из Борисова в Вилейку 5 8.10.2017, 16:57

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Фото: reuters

Александра Венгерского ждет новый суд.

26-летнего Александра Венгерского, который на матче БАТЭ с «Арсеналом» 28 сентября, выбежал на поле с бело-красно-белым флагом перевезли из Борисова, где он отбывал наказание, в Вилейку, где он живет. Такую информацию сообщили «Свабодзе» родственники болельщика и общественный активист Алексей Сюдак.

Семья собиралась встречать Александра после отбывания наказания в Борисове. Его должны были освободить 8 октября около девяти часов вечера. Но семье случайно им стало известно, что Александр уже в Вилейке. Они обратились в местный РУВД, там им подтвердили, что Венгерский в Вилейке и завтра его ждет новый суд.

За что будут судить Александра завтра, не известно, но в Вилейке полагают, что основанием может быть его участие в Акции предупреждения 8 сентября в Минске.

Напомним, в Борисовском районном суде 29 сентября героя национального флага Александра Венгерского признали виновным по двум статьям административного кодекса - мелкое хулиганство (приговорив 7 суток) и неподчинение законному требованию должностного лица (еще 3 суток ареста).

Ранее сообщалось, что Александр во время своего административного ареста держит голодовку. В письме, которое получил активист из Вилейки Алексей Сюдак, Венгерский объясняет, что голодовку объявляет из-за несогласия с обвинением в неповиновении милиции, так как «сотрудники правоохранительных органов давали разные показания, а одного из них я увидел в зале суда впервые». Он заявляет, что с его стороны не было неповиновения или оскорбления милиционеров.

Также Александр написал, что устраивать голодовку в поддержку всех политзаключенных, которые сейчас находятся за решеткой.