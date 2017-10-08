В Барселоне сотни тысяч человек вышла на митинг за единство Испании 7 8.10.2017, 18:03

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Фото: AFP

В столице Каталонии в демонстрации сторонников единой Испании приняли участие не менее 350 тысяч человек.

В Барселоне, по данным полиции, 350 тысяч человек вышли на демонстрацию против отделения от Испании. На одной из центральных площадей Уркинаона в воскресенье, 8 октября, противники независимости Каталонии скандировали "Да здравствует Испания!" и несли испанские государственные флаги. Митинг организовали представители организации "Гражданское общество Каталонии", призывающей "вернуться на путь разума". Сами организаторы заявляли об участии в акции до миллиона человек, сообщает «Немецкая волна».

Фото: Reuters

Вместе с испанскими политиками во главе шествия нес транспарант перуанский писатель Марио Варгас Льоса, лауреат Нобелевской премии по литературе. Гражданин Испании подчеркнул, что испанцы и каталонцы - братские народы и "ничто и никто не сможет их разделить".

Фото: epa

Премьер Испании пригрозил распустить каталонское правительство

Ранее в тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о категорическом отказе идти на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости. "Правительство позаботится о том, чтобы любая декларация о независимости ни к чему не привела", - подчеркнул Рахой в интервью газете El Pais, обнародованном 8 октября.

Фото: Reuters

Испанский премьер не исключил возможность роспуска регионального правительства Каталонии, если оно не откажется от угрозы провозгласить независимость.

🇪🇸 La mayoría silenciosa ha despertado. ¡Viva Catalunya y viva España! #RecuperemElSeny pic.twitter.com/jpHwWhjUU2 — Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 8 октября 2017 г.

Жители страны требуют диалога

Перспектива отделения Каталонии от Испании привела к многочисленным демонстрациям по всей стране. Накануне, 7 октября, сторонники диалога между Мадридом и Барселоной собрались на центральных площадях и улицах испанских городов и скандировали, обращаясь к премьер-министру Испании Мариано Рахою и главе региональной администрации Каталонии Карлесу Пучдемону: "Говорите (друг с другом. - Ред.) или уходите".

Фото: Reuters

Каталонский парламент назначил на 10 октября голосование по результатам референдума, который прошел в автономном сообществе 1 октября. При явке в 43 процента 90 процентов проголосовавших выбрали путь отделения Каталонии от Испании. Мадрид и Брюссель считают референдум противоречащим испанской конституции.

Фото: Getty Images

Фото: Getty Images

Фото: Reuters