В Барселоне сотни тысяч человек вышла на митинг за единство Испании

В Барселоне сотни тысяч человек вышла на митинг за единство Испании7
- 8.10.2017, 18:03
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В столице Каталонии в демонстрации сторонников единой Испании приняли участие не менее 350 тысяч человек.
В Барселоне, по данным полиции, 350 тысяч человек вышли на демонстрацию против отделения от Испании. На одной из центральных площадей Уркинаона в воскресенье, 8 октября, противники независимости Каталонии скандировали "Да здравствует Испания!" и несли испанские государственные флаги. Митинг организовали представители организации "Гражданское общество Каталонии", призывающей "вернуться на путь разума". Сами организаторы заявляли об участии в акции до миллиона человек, сообщает «Немецкая волна».
Вместе с испанскими политиками во главе шествия нес транспарант перуанский писатель Марио Варгас Льоса, лауреат Нобелевской премии по литературе. Гражданин Испании подчеркнул, что испанцы и каталонцы - братские народы и "ничто и никто не сможет их разделить".
Премьер Испании пригрозил распустить каталонское правительство
Ранее в тот же день премьер-министр Испании Мариано Рахой заявил о категорическом отказе идти на компромисс в конфликте вокруг стремления Каталонии к независимости. "Правительство позаботится о том, чтобы любая декларация о независимости ни к чему не привела", - подчеркнул Рахой в интервью газете El Pais, обнародованном 8 октября.
Испанский премьер не исключил возможность роспуска регионального правительства Каталонии, если оно не откажется от угрозы провозгласить независимость.
🇪🇸 La mayoría silenciosa ha despertado. ¡Viva Catalunya y viva España! #RecuperemElSeny pic.twitter.com/jpHwWhjUU2— Xavier García Albiol (@Albiol_XG) 8 октября 2017 г.
Жители страны требуют диалога
Перспектива отделения Каталонии от Испании привела к многочисленным демонстрациям по всей стране. Накануне, 7 октября, сторонники диалога между Мадридом и Барселоной собрались на центральных площадях и улицах испанских городов и скандировали, обращаясь к премьер-министру Испании Мариано Рахою и главе региональной администрации Каталонии Карлесу Пучдемону: "Говорите (друг с другом. - Ред.) или уходите".
Каталонский парламент назначил на 10 октября голосование по результатам референдума, который прошел в автономном сообществе 1 октября. При явке в 43 процента 90 процентов проголосовавших выбрали путь отделения Каталонии от Испании. Мадрид и Брюссель считают референдум противоречащим испанской конституции.