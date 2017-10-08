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В Москве горит строительный рынок

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  • 8.10.2017, 19:39
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Фото: страница Степы Карпова «ВКонтакте»

Площадь пожара — более тысячи квадратных метров.

В Москве на 65-м километре МКАД начался пожар на строительном рынке «Синдика». Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров, пишет meduza.io.

Пожару присвоена третья категория сложности из пяти возможных. ТАСС сообщает, что на рынке загорелись образцы домиков, выставленные на продажу. Также возгорание зафиксировано на подземной парковке рынка.

Фото: РБК

К тушению пожара привлечены более 80 человек и 20 единиц пожарной техники. По предварительным данным, никто не пострадал.

Фото: РБК
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости
Фото: РИА Новости

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