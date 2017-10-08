В Москве горит строительный рынок

В Москве горит строительный рынок5
- 8.10.2017, 19:39
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Площадь пожара — более тысячи квадратных метров.
В Москве на 65-м километре МКАД начался пожар на строительном рынке «Синдика». Площадь возгорания составляет около тысячи квадратных метров, пишет meduza.io.
Пожару присвоена третья категория сложности из пяти возможных. ТАСС сообщает, что на рынке загорелись образцы домиков, выставленные на продажу. Также возгорание зафиксировано на подземной парковке рынка.
К тушению пожара привлечены более 80 человек и 20 единиц пожарной техники. По предварительным данным, никто не пострадал.