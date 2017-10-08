На подземной парковке рынка «Синдика» в Москве взрываются автомобили 18 8.10.2017, 20:20

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Фото: РБК

Есть угроза обрушения здания.

Под действием высоких температур взорвались несколько автомобилей, находящихся на подземной парковке строительного центра "Синдика" в районе 65 км МКАД, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Собеседник агентства рассказал, что вся парковка охвачена огнем и взрывы продолжаются. Источник агентства "Москва" в экстренных службах рассказал, что здание может обрушиться.

"Горит пять этажей по всей площади, площадь каждого этажа 5 тыс. м². Есть угроза полного обрушения здания. Слышны массовые взрывы – внутри находятся баллоны и машины", – сообщил он.

В МЧС сообщили interfax.ru, что пожаром охвачено 55 тыс. м², две трети строительного комплекса.

Восемь человек с симптомами интоксикации дымом обратилось к врачам.

Торговый центр расположен на северо-западе Москвы. По предварительным данным, по всей площади загорелась парковка, которая находится на минус первом этаже.

На месте происшествия работают 12 пожарных расчетов, для тушения пожара вылетел вертолет Ка-32. Авиация произвела 15 сбросов воды. Эвакуировано около трех тысяч человек.