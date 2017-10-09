Масштабный пожар в ТЦ «Синдика» в Москве: Все, что известно на сегодня 5 9.10.2017, 8:51

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Огонь локализован на площади 55 тысяч квадратных метров, часть здания обрушилась.

Пожарные локализовали возгорание в торговом центре "Синдика" на МКАД. Своевременная эвакуация позволила не допустить гибели людей. Страховщики предварительно оценивают ущерб от огня в пять миллиардов рублей, сообщает ria.ru.

Торговый центр загорелся днем в воскресенье. Общая площадь пожара составляла 55 тысяч квадратных метров, всего из здания, по данным МЧС, эвакуировали три тысячи человек, трое пострадали.

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Спасатели рассказали о ходе эвакуации. "Как только появилось задымление, в здании сработали системы сигнализации и оповещения. Людей сразу же попросили покинуть помещения, была организована их эвакуация", — сообщил представитель МЧС РФ.

По его словам, "дым валил со склада со строительными материалами, которые крайне опасны для человека".

По данным МЧС, когда начался пожар, доступ ко всем помещениям ТЦ, включая подземную парковку, где были автомобили посетителей, сразу же перекрыли. Людей выводили через выходы, предназначенные на эвакуации, при этом на парковку их не пустили, так как там уже было сильнейшее задымление и начиналось горение.

По свидетельствам очевидцев, эвакуация проходила спокойно. "Как только объявили о ней, люди без спешки вышли из здания", — сказал собеседник агентства.

Изначально подмосковный Минздрав и МЧС сообщали о двух пострадавших, одного из которых госпитализировали. По последним данным, пострадали три человека.

Арендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

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Торговый комплекс с подземным паркингом на 5,2 тысячи машино-мест горел по всей площади. Он открылся в 2014 году после масштабной реконструкции.

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Во время пожара здание частично обрушилось. В частности, как сообщил корреспондент РИА Новости с места событий, обрушение одного из кусков стены началось с образования огненных "трещин", проступавших какое-то время на фасаде.

В пресс-службе администрации Одинцовского района Подмосковья сообщили, что на подземной парковке в горящем торговом центре взрывались машины. Так, очевидец рассказал РИА Новости, что одним из сгоревших авто стал его подарок к 18-летию. Машина стояла на парковке, и хозяин не смог ее забрать, когда была объявлена эвакуация.

"Я только сегодня купил автомобиль. Это моя первая машина, решил сделать себе подарок на 18-летие. Заехал в торговый центр, чтобы купить коврик для машины. Вдруг объявили эвакуацию, мне пришлось выйти из здания, и забрать машину с парковки мне не позволили", — сказал очевидец, пожелавший остаться неназванным.

Пожар тушили с трех вертолетов, на месте ЧП работали не менее 300 человек. Глава МЧС Владимир Пучков позитивно оценил работу по борьбе с возгоранием, и назвал своевременными действия пожарных и других оперативных служб.

Пожар локализовали на площади 55 тысяч квадратных метров, превышения предельно допустимой концентрации опасных веществ в воздухе возле горящего ТЦ не зафиксировали, сообщил начальник ГУМЧС по Московской области Сергей Полетыкин.

Причину возгорания пока не называют. "После ликвидации пожара будет проводиться работа криминалистических лабораторий МЧС, которая позволит установить причину пожара", — сказал Полетыкин.

Ущерб и выводы

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Президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс сообщил, что, по предварительным данным, сумма ущерба от пожара в ТЦ "Синдика" может достигать пяти миллиардов рублей. По его словам, сейчас выясняется, был ли объект застрахован, так как именно от этого зависит, будут ли выплаты за утраченное имущество. Владельцы автомобилей на парковке, как пояснил Юргенс, могут рассчитывать на компенсацию в случае наличия страховки КАСКО (ОСАГО на такие случаи не распространяется, обязательная автогражданка — это ответственность самого автовладельца при управлении ТС).

Министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников пообещал, что подмосковные власти "сделают выводы" после пожара в торговом центре "Синдика".

"Мы все ждем выяснения причин возникновения пожара", — сказал он РИА Недвижимость. Министр намерен провести совещание совместно с администрацией Одинцовского муниципального района. Глава ведомства уточнил, что туда пригласят пострадавших от пожара предпринимателей. Им министр уже пообещал подобрать альтернативные торговые места в других ТЦ.