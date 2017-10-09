Мариано Рахой о единстве Испании: Это битва за Европу 9.10.2017, 9:31

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Премьер Испании призвал каталонцев к возвращению в правовое поле.

По Испании проходят митинги противников независимости Каталонии. Наиболее массовая акция противников отделения Каталонии прошла в Мадриде. На многотысячном митинге в столице сторонники единства Испании заявляли, что «пришли сюда, чтобы потребовать прекращения переворота и крамолы со стороны ксенофобских и расистских каталонских властей», сообщает «Белсат».

«Каталония – это Испания», –говорит журналистам один из участников.

«Мы пришли поддержать единство Испании. Мы не хотим, чтобы испанцы ссорились между собой. Сепаратистов — меньшинство. Я думаю, что большинство каталонцев хотят быть с нами», — добавляет женщина.

«Ключ к решению проблемы — в возвращении к нормальному состоянию, к законности. Я могу заверить: правительство будет пресекать любые попытки провозглашения независимости. Испания останется Испанией и продолжит ею оставаться еще долго», — заявил премьер-министр страны Мариано Рахой.

Премьер-министр Испании призвал каталонцев к возвращению в правовое поле и отметил, что проблема Каталонии стала «битвой за Европу».

Референдум о независимости Каталонии прошел 1 октября. Официальный Мадрид пытался любым способом помешать голосованию. Тысячи полицейских штурмовали участки и забирали урны с бюллетенями. В крупнейших городах региона вспыхнули массовые акции протеста, в результате пострадали около 900 человек. Всю неделю на улицах Барселоны не утихают протесты и продолжаются забастовки.

Парламент Каталонии намерен во вторник обсудить ситуацию. По мнению ряда аналитиков, в этот же день депутаты могут объявить независимость региона. В то же время премьер-министр Испании Мариано Рахой пообещал сделать все, чтобы не допустить отделения Каталонии. Ранее Конституционный суд Испании признал голосование не соответствующим конституции.