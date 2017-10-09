С 1 января вода может резко подорожать 25 9.10.2017, 9:45

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В ЖКХ готовят еще один «новогодний сюрприз» для белорусов.

В Беларуси с 1 января могут увеличить тариф за потребленную сверх нормы воду в многоквартирных жилых домах (сейчас лимит составляет 140 литров в сутки на одного зарегистрированного в квартире). Кроме того, предлагается снизить тарифы на тепловую энергию для «пустующего» жилья, в котором никто не прописан. Такие предложения содержатся в проекте документа «Тарифная тетрадь», который был разослан в бизнес-союзы для согласования и сбора предложений, сообщает tut.by.

С 1 января предлагается ввести новую схему оплаты водоснабжения для тех, кто не уложился в нормы, и собственников «пустующего» жилья — взимать оплату не по экономически обоснованному тарифу, по которому рассчитываются сейчас и на который все плательщики и так должны выйти к началу следующего года, а по повышающему коэффициенту в 1,3.

Сейчас субсидируемый тариф на воду составляет 0,5748 рубля за кубический метр. С 1 января тариф для тех, кто укладывается в лимиты, предлагается поднять до 0,8163 рубля за кубический метр. За перерасход лимита нужно будет платить по повышенному тарифу в 1,0612 рубля за кубический метр. Тариф с повышающим коэффициентом в 1,3 будет действовать для «пустующего» жилья, нежилых помещений, которые используются для личных целей, ЧУП и для квартир, в которых не установлены приборы индивидуального учета расхода воды при наличии технической возможности.

С 1 января в Беларуси также хотят снизить и экономически обоснованный тариф (то есть полный, по которому рассчитываются, к примеру, собственники квартир, в которых никто не зарегистрирован). Сейчас экономически обоснованный тариф составляет 91,18 рубля за 1 Гкал, а в январе 2018 должен снизиться до 86,41 рубля за 1 Гкал. То есть собственники «пустых» квартир, как планируется, будут платить меньше за отопление.

Напомним, субсидируемый тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения сейчас составляет 16,9259 рубля за 1 Гкал, а с 1 января вырастет, как планируется, до 21,3801 рубля за 1 Гкал.

При этом в Беларуси предлагается, напомним, ввести новые тарифы на ЖКУ. К примеру, тариф на теплоснабжение хотят дифференцировать в зависимости от наличия и использования приборов индивидуального учета тепла, а также в зависимости от энергоэффективности жилого дома. Так, при наличии такого счетчика тариф может составить 19,2421 рубля за 1 Гкал, при его отсутствии — анонсированные 21,3801 рубля за 1 Гкал. Для тех же белорусов, которые установили приборы индивидуального учета тепла, но не пользуются ими при расчете за отопление, — 25,6561 рубля за 1 Гкал.