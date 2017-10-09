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Бутусов: На Путина в России плюют даже ФСБшники

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  • 9.10.2017, 9:57
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Юрий Бутусов
Фото: telekritika.ua

Самое циничное поздравление с 65-летием правитель РФ получил от своего протеже.

"Самое циничное" поздравление с оставил президенту РФ Владимиру Путину бывший "министр обороны" террористической организации "ДНР" Игорь Гиркин (Стрелков), назвавший Путина человеком, у которого "нет чести". Об этом в Facebook заявил журналист Юрий Бутусов.

"Гиркин принес в Украину войну, которую развязал человек без чести. Приходит время, когда даже отмороженные российские военные преступники понимают, что, выполняя приказы человека без чести, они ведут войну без чести. Как мы видим, на Путина в России плюют даже ФСБшники, кадровые сотрудники спецслужб, обласканные режимом, обеспеченные деньгами, недвижимостью, властью, – вот это демонстрация реальной преданности вождю российских силовых структур и реальной боеспособности РФ", – написал он.

По мнению Бутусова, Гиркин продемонстрировал свою "тупость".

"Вот ради какого ничтожества ты, идиот, поехал в Украину и убивал со своей бандой сотни людей от мала до велика", – отметил журналист.


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