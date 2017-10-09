Рабочий из Сморгони: Даже самые ярые бывшие «лукашисты» против этой власти 11 9.10.2017, 10:17

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Ситуация с занятостью в небольших городах критическая.

29-летний рабочий из Сморгони Влад Шульжицкий рассказал пресс-службе Белорусского Национального Конгресса о том, как экономический кризис заставил его искать работу в разных регионах Беларуси, а также за границей. Также накануне Марша рассерженных белорусов 2.0 он поделился своими мыслями о том, как бороться за свои права:

— Проблемы с заработком начались в 2014 году. Тогда Россия захватила Крым, разгорелся конфликт на Донбассе. Это отразилось и на нашей стране. Я тогда работал на деревообрабатывающем предприятии, которое производило двери и продавало их — преимущественно в Украину. Дела на тот момент шли неплохо, на фирме работало около 70 человек. После начала войны и потери части рынка фирма стала большую часть продукции сбывать в Россию. Все было неплохо, пока не упал курс рубля. Поскольку фирма продавала продукцию за российскую валюту, то и наши доходы сильно упали. Отправляли в отпуска за свой счет, а зарплата составляла минимум относительно ставки разряда. Количество сотрудников сократилось до 15 человек.

В начале июня 2015 года я уволился и уехал в Витебск. Там отработал неофициально около трех месяцев. Неожиданно заболела мать и в конце сентября я был вынужден вернуться домой, в Сморгонь. Работу искал 8 месяцев, стал на учет в центре занятости, но все, что мне могли там предложить — это «принеси-подай» за 200 рублей.

Что-то надо было делать. Знание польского языка и квалификация сварщика позволили уехать на заработки. У меня была рабочая виза и друзья в Щецине. Первую работу нашел через три недели, хорошую — через два с половиной месяца, знание языка очень пригодилась. Там проработал до конца полугодовой визы и вернулся в Беларусь в середине октября 2016 года. Здесь работу искал долго и нашел только через 4 месяца в Дзержинске на «Амкодоре». Пришлось соглашаться единственное, что было. Отработав почти полгода, был вынужден уволиться — снова из-за ухудшения финансовой ситуации на предприятии. Сейчас работаю под Минском на складе.

Моя ситуация — типичная для Беларуси. Положение везде очень тяжелое. Из-за этого большинство даже самых ярых бывших «лукашистов» ненавидит эту власть.

На самом деле ничего людей так не мотивирует, как возможность победить и предыдущие успехи. Акции, прошедшие весной, не были напрасными и заставили власти пойти на уступки. Видно, что режим боится. Нужно продолжать оказывать давление на власть — только так можно победить.