МЧСник из Барановичей: Разница между тем, что мог позволить раньше на зарплату и теперь – колоссальная 4 9.10.2017, 11:02

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Цены на товары и услуги в Беларуси постоянно растут.

Барановичский сотрудник МЧС рассказал Intex-press, сколько зарабатывает, на что уходит основная часть его получки, как часто он ходит в бары и ночные клубы и от чего ему придется отказаться в случае женитьбы:

- В ряды МЧС я попал сразу после армии и с тех пор тушу пожары уже десять лет. В этой профессии меня привлекала возможность помогать людям. Хотя родственники отговаривали меня от этого шага. Ведь спасая других, ты часто рискуешь своей жизнью или по крайней мере здоровьем.

Зарплата у меня, на мой взгляд, невысокая. Но пока я живу один и семьи у меня нет, этих денег мне хватает на все необходимое и даже удается немного отложить. Хотя из-за роста цен на товары и услуги разница между тем, что я мог себе позволить раньше на зарплату и теперь – колоссальная.

В здоровом теле

В профессии спасателя многое зависит от сноровки и хорошей физической формы, поэтому я стараюсь много внимания и времени уделять занятиям спортом и укреплению здоровья. И это, отмечу, одна из главных статей моих расходов.

Три раза в неделю обязательно посещаю бассейн, хотя удовольствие это не из дешевых: один сеанс теперь стоит 3,5 рубля. Летом на бассейне можно сэкономить – поплавать бесплатно в речках и озерах. Но этим летом погода подвела.

Раз в неделю хожу заниматься теннисом, за час занятий плачу 9 рублей. И каждую неделю хожу в баню. Это еще 28 рублей в месяц. Регулярно стараюсь принимать общеукрепляющие витамины для поддержания иммунитета и общего тонуса организма. Витамины покупаю в аптеках, ежемесячно это еще 50 рублей минус из моей зарплаты.

На работу – пешком

У меня есть автомобиль, но на нем я езжу только по своим личным делам. На работу хожу пешком, поскольку живу в центре города, недалеко от нашей пожарной части. А летом даже по делам стараюсь ездить на велосипеде. Это, с одной стороны, помогает поддерживать себя в форме, с другой стороны – позволяет неплохо экономить.

Но, несмотря на это, автомобиль – вторая значимая статья моих расходов. Машина не новая, требует денежных вложений: то одну деталь нужно менять, то другую. На это в месяц уходит около 50 рублей. Бывает, что требуется сумма побольше. Тогда приходится «залезать» в сбережения. Еще 50 рублей в месяц идет на бензин.

Экономить на еде и быть здоровым – не получится

Я живу в собственном доме и сразу после зарплаты первым делом оплачиваю коммуналку. На это у меня уходит 50 рублей в месяц, включая городской телефон и интернет. Еще 10 рублей кладу на мобильник.

Потом откладываю деньги на питание – примерно рублей 80. Большими партиями продукты я не закупаю, в магазин хожу по надобности. Если знаю, что в холодильнике пусто и ужин приготовить не из чего, захожу в магазин и покупаю все необходимое. Единственное исключение – сало: покупаю кусок сразу на месяц и сам засаливаю.

На питании стараюсь не экономить. Считаю, что оставаться здоровым и при этом экономить на продуктах не получится. Поэтому каждый день у меня на столе мясные, куриные или рыбные блюда. Готовлю чаще всего сам. В выходные на обед или ужин могу заехать к родителям.

Или бар, или новые ботинки

Выбираться куда-то посидеть стараюсь с друзьями. Удается это не часто: походы по барам – удовольствие нынче не из дешевых, особенно для семейных людей. Ведь самая скромная встреча в баре обойдется примерно в 60 рублей. А многие из моих друзей уже женаты и воспитывают детей. Одному же в бары ходить скучно. Поэтому я предпочитаю коротать досуг в кинотеатре или кафе. Иногда хожу один, иногда с девушками. Естественно, в этом случае плачу за двоих.

В итоге – на развлечения я трачу около 80 рублей в месяц, поскольку хотя бы раз хожу в бар или ночной клуб.

Но(!) если мне нужно приобрести ботинки на зиму, куртку или пальто, структура моих расходов резко меняется – про бары я забываю. И иногда не на один месяц.

А вот бытовую химию я практически не покупаю. Всем необходимым меня обычно снабжает мама. То же самое и со средствами по уходу за собой. Во-первых, мужчинам их не так много и нужно, а во-вторых, шампунь и пена для бритья – один из самых распространенных подарков. На 23 февраля столько надарят, что потом полгода точно можно жить и про пену-шампунь не думать.

Три года без поездок на отдых

Раньше я каждое лето мог позволить себе поехать отдыхать. Причем накопить необходимую для поездки сумму мог примерно за полгода. Ездил в разные страны. Был в Черногории, Чехии. В последний раз отдыхал за границей в 2014 году. С тех пор откладываю деньги и надеюсь, что в следующем году наконец-то смогу куда-то съездить опять.

Пока у меня нет жены и детей, моей зарплаты вполне достаточно. Но если я вдруг задумаю обзавестись своей семьей, то статьи расходов придется пересмотреть. По крайней мере, от бассейна и тенниса мне точно придется отказаться. Буду просто бегать по утрам.