Минобороны прокомментировало гибель солдата под Борисовом 38 9.10.2017, 12:10

10,633

Родные и друзья Александра Коржича не верят в то, что парень совершил суицид.

3 октября 21-летнего Александра Коржича якобы нашли повешенным в воинской части в Печах, что под Борисовым, где он проходил срочную службу.

В редакцию «Свабоды» передали фотографии тела Александра, на которых отчетливо видны большие гематомы на голове и туловище погибшего.

Родственники и друзья, которые ездили в Печи забирать тело солдата и разговаривали с другими солдатами и офицерами, не верят в то, что Александр совершил самоубийство.

Пресс-секретарь Министерства обороны полковник Владимир Макаров заявил:

«Проводятся следственные действия уполномоченными следственными органами. И никаких комментариев по определению до завершения расследования не будет. Все остальное - слухи и домыслы. Делом занимается Следственный комитет. Это первый случай самоубийства в Печах в этом году. Еще раз повторюсь: все остальное - слухи и домыслы. В наших интересах досконально выяснить и изучить все факторы, связанные с негативным явлением, и нет никаких сомнений, что соответствующими компетентными органами это будет сделано объективно и честно».

На вопрос журналистов, что это не первый случай якобы самоубийство (в военной части № 25849, что в Борисове, 31 марта 2017 года был найден мертвым 25-летний Артем Бастюк, который жаловался родителям на неуставная отношения и дедовщину), полковник Макаров ответил:

«Это другая воинская часть, этом не Печи. В этом деле следствие не завершено, поэтому тоже никаких комментариев».