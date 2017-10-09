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Северинец: Мы будем добиваться отставки министра обороны

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  • 9.10.2017, 16:24
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Павел Северинец

Смерть солдата-срочника в Печах должна быть детально расследована.

Министерство обороны, которое пару недель назад на учениях «Запад-2017» хвалилось перед всем миром «боеготовностью» - покрывает дикую «дедовщину» и отказывается расследовать явное убийство, рассказал Павел Северинец для сайта bchd.info.

Сопредседатель «Белорусской христианской демократии» Павел Северинец требует от Министерства обороны и Генеральной прокуратуры РБ выявить и наказать тех, кто совершил зверское убийство солдата срочной службы Александра Коржича в Печах под Борисовом.

- Ситуация очевидна и страшна, - сказал пресс-службе БХД Павел Северинец. - У молодого солдата, Александра Коржича, согласно многочисленным свидетельствам, вымогали деньги просто за то, чтобы его не били. В конце концов, зверски убили и инсценировали самоубийство. Министерство обороны, которое пару недель назад на учениях «Запад-2017» хвалилось перед всем миром «боеготовностью» - покрывает дикую «дедовщину» и отказывается расследовать явное убийство. В СМИ уже попали свидетельства о разгуле неуставных отношений в Печах, снимки с гематомами на голове и теле Александра - а представители министерства упорно твердят о суициде. Что это за «оборона» такая, когда белорусов убивают в якобы белорусской армии?!

Мы требуем от Минобороны и Генеральной прокуратуры полного и открытого расследования, - заявил Павел Северинец. - Если информация о «дедовщине» и убийстве Александра подтвердится, мы будем настаивать на расформировании соответствующих воинских частей и отставке министра.

По сообщениям независимых СМИ, опубликованных 8 октября, в распоряжении журналистов имеются многочисленные доказательства убийства Александра Коржича в результате неуставных отношений в белорусской армии.


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