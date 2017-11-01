Теракт на Манхэттене устроил уроженец Узбекистана 1.11.2017, 7:50

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СМИ назвали имя водителя , задавившего восемь человек на велодорожке.

Наезд на людей в районе Нижний Манхэттен, в результате которого погибли восемь человек, совершил 29-летний человек по имени Сайфулло Хабибулаевич Саипов. Об этом пишет в своем Twitter телеканал CBS News (перевод – rbc.ru).

Он приехал из города Тампа в штате Флорида. Там же он получил водительские права, уточняет телеканал. По данным NBC, Саипов — уроженец Узбекистана и приехал во Флориду в 2010 году. Позже телеканал со ссылкой на источники добавил, что Сайфулло Саипов последнее время жил в штате Нью-Джерси в городе Патерсон и работал водителем в Uber. Также Саипов дважды признавал себя виновным в двух ДТП в Пенсильвании в 2012 и 2015 годах.

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Саипов совершил наезд на пешеходов днем 31 октября на арендованном пикапе. Он выехал с автомагистрали на велодорожку и сбил нескольких человек. В результате наезда, по данным мэрии Нью-Йорка, погибли 8 человек. После наезда он врезался в школьный автобус, выскочил из машины и, по словам очевидцев, начал размахивать оружием. По данным представителя полиции Нью-Йорка, у него в одной руке было пейнтбольное ружье, а в другой — пневматическое оружие, пишет Reuters.

При этом, когда он вышел из машины, он кричал «Аллаху Акбар», уточняет The New York Times со ссылкой на офицера полиции, который приехал на место происшествия. Очевидцы рассказывали, что наехавший на людей бегал с оружием в руках. Это также зафиксировали камеры видеонаблюдения — на записи видно, как мужчина бежит с предметом, похожим на пистолет.

После этого раздались несколько выстрелов — очевидцы называли разное их число — от пяти до восьми. После этого наехавший на людей упал на землю, к нему подбежали полицейские и задержали его. Подозреваемого доставили в ближайшую больницу.

Наезд рассматривается как теракт, заявили Reuters два источника в правительстве США. О происшествии доложили президенту США Дональду Трампу, который назвал водителя пикапа «очень больным и невменяемым человеком».

Сайфулло Саипов оставил на месте преступления записку. Об этом 1 ноября сообщило CNN со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным телеканала, в ней говорится, что он совершил нападение во имя «Исламского государства». Записку на английском нашли внутри фургона, говорится в публикации.

I'm with Commissioner O'Neill and Governor Cuomo in Lower Manhattan with an update on this afternoon's incident. https://t.co/7000xigDge — Bill de Blasio (@NYCMayor) 31 октября 2017 г.

Газета New York Times, ссылаясь на два источника в правоохранительных органах, утверждает, что речь идет о нескольких записках, написанных от руки на арабском. Из них следует, что подозреваемый признается в преданности ИГИЛ.

Отмечается, что следователи пока не нашли прямых подтверждений связи теракта с «Исламским государством» и считают, что имеют дело с «вдохновленным» идеями исламистов преступником.