Каждый пятый белорусский школьник и студент готовы уехать работать за границу 2 1.11.2017, 12:05

Молодые белорусы не хотят трудиться «за гроши».

«Уеду работать за границу при первой возможности, даже если эта работа не по специальности» - ответили 19% респондентов в ходе опроса, проведенного компанией «Сатио» в июле-августе 2017 года.

Опрос был проведен в рамках проекта международной технической помощи «Развіццё Кастрычніцкага эканамічнага форума», реализуемого при поддержке Европейского Союза. Целью опроса было выявление состояния среднего образования в Беларуси.

Как сообщал Thinktanks.by, предварительные итоги исследования были представлены социологом Исследовательского центра ИПМ Дарьей Урбан в ходе презентации программы конференции KEF-2017 «Основы будущего».

В опросе приняло участие 1 тысяча человек в возрасте от 18 до 21 года, которые получили или продолжают получать среднее образование.

Поколение трудовых мигрантов?

Исследование показало, что подавляющее большинство белорусских школьников и студентов не исключает вероятность своей работы за рубежом. Помимо 19% тех, кто признался в готовности уехать за границу работать при первой возможности, еще 49,1% респондентов готовы работать за рубежом при более выгодных условиях, 14,5% ребят готовы работать за рубежом при прочих равных условиях и 1,4% белорусских юношей и девушек согласны работать за рубежом при менее выгодных условиях. Трудовой патриотизм проявило всего 16% опрошенных, заявивших, что не станут работать за рубежом ни при каких обстоятельствах, даже если не найдут работу в Беларуси.

Приоритет – деньги

Несмотря на то, что более 50% респондентов заявило о намерении работать по специальности, основным приоритетом для белорусской молодежи являются все же не трудовые навыки.

Отвечая на вопрос: «Что важнее всего лично для Вас при выборе работы?», большинство – 41,5% сказали, что «работа должна быть высокооплачиваемой», а еще 36,1% заявили, что «работа должна быть интересной».

Важность работы по специальности подтвердили 7,4% опрошенных. Самыми непопулярными ответами оказались: «работа должна быть стабильной» - 6,9%, «работа должна приносить пользу обществу» - 4,4% и «работа должна оставлять время для семьи/хобби» - 3,3%.