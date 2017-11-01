В деле о гибели солдата Коржича появились новые подозреваемые 18 1.11.2017, 16:15

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CК заявил о четырех новых фигурантах дела.

По делу о гибели военнослужащего Александра Коржича в Печах появилось четверо новых подозреваемых. Об этом 1 ноября сообщила официальная представительница Следственного комитета Беларуси Юлия Гончарова, передает «Радыё Свобода».

«Четверо подозреваемых раньше не задерживались, поэтому о них речь не шла», - отметила Юлия Гончарова.

По состоянию на 1 ноября по уголовному делу о гибели Коржича предъявлено обвинение 10 военнослужащим: 8 сержантам, прапорщикам и офицерам. Еще один офицер находится в статусе подозреваемого, к нему применена мера процессуального принуждения - обязательство о явке.

Вчера в Следственном комитете сообщили, что капитан Чирков - один из двух офицеров, задержанных в деле Коржича - освобожден.

Представитель Следственного комитета сказала корреспонденту «Свабоды», что «вся необходимая информация была озвучена Следственным комитетом вчера»: «Как только нам будет что-то добавить, информация будет появляться на сайте Следственного комитета».

Аляксандар Коржыч (зьлева) у войску, архіўнае фота

Дело Коржича

3 октября тело солдата срочной службы Александра Коржича нашли в подвале воинской части в Печах под Борисовом. По проверке, которую провели в воинской части, причиной смерти солдата якобы стал суицид. Но родственники и друзья Александра Коржича с этой версией не согласились и передали в редакцию «Свабоды» фотографии его тела со следами прижизненных травм. Дело получило большой резонанс в обществе.

13 октября Следственный комитет выступил с официальным заявлением для прессы.

По словам представителя Следственного комитета Сергея Кабакович, тело Коржича около 17 часов 3 октября нашли «в петле из матерчатой ремня для брюк, прикрепленным свободным концом к металлической арматуре под потолком подвала, с перевязанными шнурками для обуви ногами и надетой на голову майкой».

Еще в сентябре Коржич был в медчасти с острой респираторные инфекцией, и тогда его осматривал психиатр. Диагноз: «был «здоров». После того, как Коржича выписали 26 сентября, сведений о его дальнейшее местонахождение в следственных документах нет.

Против старшины роты, который украл с карточки Коржича не менее 150 рублей и делал платежи «без ведома владельца в личных целях в магазинах и кафе Борисова», возбудили уголовное дело о мошенничестве. Сержанты из воинской части проходят подозреваемыми в деле о неуставных отношениях, также «принимаются решения об их задержании».