Над Европой прошло радиоактивное облако из России 4 11.11.2017, 10:47

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Вероятно, на каком-то российском объекте произошла авария.

Над Европой было зафиксировано радиоактивное облако. По оценке сотрудников французского Института радиационной защиты, оно возникло после аварии на российском объекте, который находится между Волгой и Уральскими горами

Специалисты французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности зафиксировали над Европой радиоактивное облако, в которое входят изотопы рутения-106. Всплеск радиации в воздухе, как уверены в агентстве по ядерной безопасности Франции, стал результатом «несомненной аварии на российском объекте», сообщает РБК со ссылкой на Associated Press.

Прежде, 9 ноября, об этом сообщали французские ученые. Согласно их исследованию, утечка рутения, скорее всего, произошла в конце сентябре при аварии либо при «производстве радиоактивных материалов». При этом источником утечки, по информации специалистов, не стала авария в ядерном реакторе, потому что она, помимо рутения, освободила бы и другие элементы.

«Вероятной зоной утечки» радиоактивного вещества исследователи назвали область «между Волгой и Уральскими горами». Радиоактивное облако, как заметили во французском институте, затронуло «большинство европейских стран» и фиксировалось с 27 сентября по 13 октября. Максимума уровень радиации там достиг в конце сентября — начале октября. Об обнаружении повышенного уровня рутения прежде, в начале ноября, также заявляли в Федеральном ведомстве по радиационной защите Германии. Согласно его представителям, радиоактивное облако было зафиксировано в Германии, Италии, Австрии, Швейцарии и Франции, начиная с 29 сентября.

В связи с этим сотрудники французского Института радиационной защиты предложили в качестве меры предосторожности выборочно проверить импортные продукты питания из региона, где предположительно произошел инцидент. Случившаяся утечка изотопов рутения-106 «не представляет никаких рисков для окружающей среды и здоровья человека», подчеркнули ученые. В настоящий момент, согласно их докладу, радиоактивное облако над странами Европы больше не фиксируется.

«Если бы такая авария произошла во Франции, власти бы установили вокруг места происшествия ограждение по периметру, чтобы следить за здоровьем людей, безопасностью и качеством продуктов питания», — заметили исследователи.

Выбросы рутения, как отметили представители французского агентства по ядерной безопасности, могли также произойти из-за возвращения какого-либо спутника в атмосферу Земли. Однако подобную версию отвергли в Международном агентстве по атомной энергии. Спутники, работающие на рутении, по информации ведомства, в течение указанного периода времени в атмосферу не входили.

Прежде, в комментарии Reuters ректор французского Института радиационной защиты и ядерной безопасности Жан-Марк Перес допускал, что причиной утечки радиоактивного вещества мог также стать инцидент на территории Казахстана. «Российские власти заявили, что не знают об аварии на их территории», — уточнял он. Оперативно прокомментировать ситуацию Reuters не смогла также пресс-секретарь МЧС России. О том, что на объектах предприятия утечки зафиксировано не было в октябре, как пишет Associated Press, также заявляли в «Росатоме». «Утверждение, что загрязнение было российского происхождения, является необоснованным», — утверждали в компании.

Позже, 10 ноября, причастность к повышенному уровню радиации в Европе отвергли и в Казахстане. «Это [выброс] не относится к Казахстану стопроцентно, даже «Казатомпром» там не работает. В зоне к югу от Уральских гор в казахстанской части нет никаких, как говорится, вариантов, связанных с такими событиями», — сообщил «Радио Азаттык» (проект «Радио Свободы») директор базирующегося в Алматы Института ядерной физики министерства энергетики Казахстана Ергазы Кенжин. Эту версию «Коммерсанту» в этот же день подтвердил комитет по чрезвычайным ситуациям республики Казахстан.

Ранее, 16 октября, газета со ссылкой правозащитницу, которая в прошлом была председателем экологического фонда «Планета надежд» города Озерска Челябинской области Надежду Кутепову, сообщила о том, что, по версии собеседницы издания, утечка изотопов рутения-106 могла произойти на одном из предприятий ПО «Маяк» в Челябинской области во время «горячих испытаний» новых контейнеров с отработавшим ядерным топливом. Представители самого предприятия какие-либо неполадки с оборудованием отвергали.