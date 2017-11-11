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Павел Северинец: «Хартия» - народная трибуна

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  • 11.11.2017, 12:12
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Павел Северинец

Лидер «Белорусской христианской демокатии» поздравил инициативу «Хартия'97» и сайт Charter97.org с юбилеем.

«10 ноября исполнилось 20 лет «Хартии-97».

Поздравляю!

В принципе, сегодня именно «Хартия» - народная трибуна. Да, для кого-то новости на «Хартии» звучат очень резко, но не бойтесь: народ между собой сейчас высказывается еще более радикально.

Команду «Хартии» можно поздравить: многие верующие, пасторы, священники и даже батюшки составляют представление о белорусской политике, читая «Хартию».

Все просто: когда в стране царит жесткий режим, остаться «посередине», в излюбленном белорусском месте, очень трудно. «Хартия» выбрала быть на передовой.

С 20-летием, Хартийцы!», - написал Павел Северинец.


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