Вакансия в Мексике: $10 тысяч в месяц за отдых на курорте 1 11.11.2017, 17:21

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Человеку, который получит вакансию, будет исследовать интересные места и рассказывать о них в соцсетях.

Вакансия Cancun Experience Officer (CEO) — «Директора по приключениям в Канкуне» появилась на сайте Cancun. com. Человек, который займет эту должность, должен будет полгода провести в мексиканском курортном городе Канкун. Зарплата — 10 тысяч долларов в месяц.

Претенденту, который станет СЕО, нужно будет исследовать интересные места и рассказывать о них, делиться фотографиями и видео в соцсетях и в блоге на Cancun. com. Так, например, работнику придется подняться на пирамиду, построенную три тысячи лет назад, или поплавать с акулами.

В вакансии указано, что CEO будет бесплатно жить «в роскошных отелях и курортах». Заявку можно подать до середины декабря, сообщает tut.by.

В январе 2018 года Cancun. com выберет 50 лучших заявок. Пятеро отобранных претендентов полетят в Канкун для определения победителя. Работать нужно будет с марта по август 2018 года. Платить авторы вакансии обещают 10 тысяч долларов в месяц.