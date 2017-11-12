Россельхознадзор запретил ввоз рыбы с двух белорусских предприятий 8 12.11.2017, 19:35

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Запрет будет действовать с 14 ноября.

Россельхознадзор ограничивает с 14 ноября ввоз в РФ рыбы и морепродуктов с двух белорусских предприятий, сообщает сайт ria.ru.

"Россельхознадзор с 14 ноября 2017 года вводит временные ограничения на поставки в РФ рыбы и морепродуктов с предприятий ОДО "Витебскрыба" и ОАО "Белрыба". По этому вопросу направлены письма в правоохранительные органы и департамент ветеринарного и продовольственного надзора министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси", — сообщили в Россельхознадзоре.

Как показала проверка, в июле-августе 2017 года на территорию Рязанской области была незаконно ввезена замороженная рыба из Норвегии, Финляндии, Великобритании под видом "рыбы слабосоленой мороженой" белорусского производства.

Уточняется, что замороженная, сырая, неразделанная мойва, салака и скумбрия, обнаруженная в результате проверки, не подвергалась никакой обработке, в том числе посолу, на территории Беларуси.

Следовательно, отмечает Россельхознадзор, странами происхождения ввезенного товара являются Норвегия, Финляндия, Великобритания, входящие в перечень стран, в отношении которых введены ограничения на поставки отдельных видов товаров.