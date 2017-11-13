Смена номеров при покупке авто: есть ли в этом смысл? 3 13.11.2017, 8:15

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В Беларуси действует давно устаревшая по европейским стандартам норма.

"Не задумывался об этом, пока не прочитал о регистрации авто в Бельгии, если память не подводит, хотя не суть важно. Бельгиец покупает автомобиль и ставит на госучет со всеми вытекающими, получая номерной знак. В течение эксплуатации авто на территории страны хозяин может меняться неоднократно, а номерной знак остается прежним. Какой смысл при столь высокой компьютеризации каждого постового менять эти жестянки при переоформлении, да еще за деньги?", - написал в редакцию abw.by читатель.

Смысла в смене "номеров" на данный момент с учетом технической оснащенности действительно немного. МВД в данном случае объясняет свои действия тем, что выступает исполнителем установленного порядка. А вопросы, к слову, к установленному порядку гораздо глубже, чем просто смена "жестянок".

Посмотрим, во что выливается смена владельца.

Положение о порядке государственной регистрации и государственного учета транспортных средств, снятия с учета и внесения изменений в документы, связанные с регистрацией транспортных средств предусматривает, что при любой смене собственника автомобиль должен быть в течение 10 дней поставлен на учет на имя нового владельца.

На этом этапе отметим, что обычная купля-продажа для продавца влечет еще и снятие машины с учета. Согласно нормам указа №200 от 26 апреля 2010 г. это стоит 1,12 б.в. Постановка автомобиля на учет обойдется в 3,17 б.в.

В первом случае за "транзиты" возьмут 1 б.в., во втором - 2, в сумме - 69 рублей. Сэкономить здесь можно лишь 1 базовую, только если звезды сойдутся и для не снятой с учета машины найдется покупатель из того же населенного пункта, что и продавец.

"Тогда "транзиты" можно не оформлять. Оба участника сделки обращаются в РЭП ГАИ по месту учета автомобиля. Там продавец пишет заявление о снятии, а покупатель - о постановке на учет. После чего они заполняют бланки договора купли-продажи и сдают их инспектору. Потом новому владельцу машины остается лишь получить новый техпаспорт. Кстати, "номера" автомобиля при желании покупателя могут быть сохранены", - рассказывали ABW.BY в Межрайонном регистрационном отделе УГАИ ГУВД Мингорисполкома. Впрочем, 2 б.в. за "номера" все равно заплатить придется.

Составление договора купли-продажи, мены, дарения транспортного средства (один договор в трех экземплярах) специалистом МРО ГАИ стоит 15 рублей. Эту сумму мы не станем включать в общий счет, поскольку договор купли-продажи при своей распространенности все же частный способ оформления перехода прав собственности на ТС.

Наконец, новый собственник вынужден заново (в отличие от договора страхования, который можно переоформить) проходить техосмотр и платить госпошлину, что минимум будет стоить 20 руб. за саму процедуру и 69 руб. за допуск ТС к участию в дорожном движении, и это при условии, что речь идет о немолодой (больше 10 лет), легкой (до 1,5 т) бензиновой машине. При других раскладах траты возрастают в разы!

Выходит, что сумма необъяснимых платежей выливается примерно как минимум в лишние 100 рублей. И это только потому, что внутри страны один гражданин продал другому гражданину свой автомобиль.

Во многих европейских странах данный процесс действительно происходит быстрее и легче.

Например, в Италии, если машину продает непосредственно бывший ее владелец, в Бюро регистрации транспортных средств при местном отделении ACI (Автомобильный клуб Италии) заверяется подпись продавца на акте купли-продажи (для чего нужны удостоверение личности продавца и гербовая марка стоимостью 14,62 евро) и регистрируется передача собственности. После этого будет выдано обновленное свидетельство о праве собственности на автомобиль. Обновленные данные нужно сообщить в местное отделение автоинспекции.

В Эстонии схема в таком случае тоже простая: для изменения личных данных не требуется представлять транспортное средство на проверку в Департамент шоссейных дорог - нужно лишь написать ходатайство и сообщить новые данные. Более того, эту процедуру можно провести в электронном формате, что положительным образом скажется на размере пошлин.

Своим личным опытом переоформления автомобиля поделилась читательница Ольга, временно проживающая в Голландии:

"На днях я получала техпаспорт на мое имя на автомобиль - подарок мужа. Сначала мне позвонили из местной службы вроде нашей ГАИ, предупредили, что надо в течение двух недель переоформить документы. Будь у меня местные "права" или паспорт, я могла бы все сделать прямо у нас в городе. Здесь есть пункты, выполняющие часть административных функций. Приходишь - и за 10 евро и 10 минут получает новый пластик с новыми данными. Мне же с моим временным видом на жительство пришлось съездить в соседний город, в отделение полиции, но итог такой же: после проверки документов я получила свидетельство о регистрации на свое имя".

А вот в Польше применяется территориальный принцип. Регистрационный знак здесь (если речь не идет о персональных "номерах") закрепляется за транспортным средством, а не за владельцем. Лицензионные знаки выдаются повятом (уездом) по месту прописки владельца автомобиля. При передаче транспортного средства другому владельцу последний обязан подать заявку на новую регистрацию транспортного средства с информацией об имени и прописке нового владельца. Новый владелец может получить новый номерной знак, хотя это не является обязательным, когда адрес нового собственника находится в одном районе с адресом предыдущего. В такой ситуации номерные знаки обычно не меняют, так как это влечет дополнительные расходы.

В Словакии ситуация похожа на польскую: старые "номера" при покупке автомобиля можно сохранить лишь в том случае, если новый собственник из того же населенного пункта, что и старый.

У двух последних примеров много общего с белорусской действительностью: "региональность" закреплена и в наших регистрационных знаках. Но даже при таком положении вещей обязательная смена "номеров" в рамках одной области (как и повторный ТО или уплата госпошлины) при смене владельца не находит объяснения.

Хотя нет, объяснение есть у Волка из басни Крылова: "Молчи! Устал я слушать, досуг мне разбирать вины твои, щенок! Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать", - сказал и в темный лес Ягненка поволок".