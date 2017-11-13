Топ-10 островов на продажу по цене от $100 тысяч 9 13.11.2017, 12:28

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Многие белорусы мечтают о собственном доме.

В большинстве случаев, конечно, не о том, что достался «ад прадзедаў спакон вякоў» в глухой деревне, а о комфортабельном особняке со всеми удобствами, расположенном в окрестностях крупного города. И никто бы из нас, естественно, не отказался иметь в своем полном распоряжении настоящий остров. Никаких брюзжащих соседей, много воды и места для парничка и грядок — это ли не счастье? Приобрести кусок суши в заграничных морях, океанах, озерах и реках не так сложно — предложений на рынке в достатке, но дешевым это удовольствие не назовешь. Onliner.by выбрал самые примечательные частные острова, единоличным повелителем которых вы можете стать.

1. Ранг-Яй, Таиланд, $160 миллионов

Белый песок, бирюзовое море, изумрудная зелень. Вероятно, как-то так выглядит настоящий рай на земле, но обойдется он вам дорого. 45 тропических гектаров выставлены на продажу «всего» за $160 миллионов. С точки зрения девелоперского бизнеса, цена во многом оправданна, ведь расположен Ранг-Яй рядом с Пхукетом — одним из самых известных таиландских курортов.

Прекрасная транспортная доступность (20 минут до международного аэропорта, 10 минут морем до ближайшего города), наличие всей необходимой инфраструктуры (пресной воды, электричества, мобильной связи) и несколько уже имеющихся жилых зданий позволят инвестору превратить остров в туристический курорт. Впрочем, если на вашем банковском счету имеются лишние миллионы, ничто не помешает вам создать здесь приют лишь для себя одного.

2. Хоуп, штат Мэн, США, $7,95 миллиона

На скалистом острове Хоуп у атлантического побережья США тысячи туристов не примешь — не позволят размеры и климат, но это прекрасный вариант для семейной резиденции в респектабельной Новой Англии, в штате, воспетом Стивеном Кингом. Почти за $8 миллионов покупателям предлагается полноценная усадьба с господским особняком, включающим три спальни и шесть ванных комнат, двумя гостевыми домиками, жильем для прислуги, собственной конюшней на 10 лошадей, пирсом, часовней и даже отдельно стоящей таверной для больших праздников.

Риелторы честно признаются, что за такой комплекс назначена минимально возможная цена, а новому владельцу придется еще больше вложить в ремонт имеющихся зданий. Однако утешением может служить тот факт, что Хоуп, судя по всему, неплохой объект для инвестиции капитала. Предыдущие владельцы купили его в 1993-м всего за $1,3 миллиона.

3. Эдвенчер, штат Миннесота, США, $100 тысяч

Впрочем, для обладания собственным островом (и даже в той же Америке) вовсе не обязательно быть миллионером. В штате Миннесота по цене минской «трешки» продается Эдвенчер («Приключение»), но, конечно, и такая цена имеет свое обоснование.

Во-первых, остров расположен не в океане, а на реке (правда, великой Миссисипи). Во-вторых, его площадь чуть больше гектара. В-третьих, все это находится в северном штате Миннесота с его суровыми по американским меркам зимами. Ну а в-четвертых, на Эдвенчере отсутствуют какие бы то ни было постройки. Более того, его собственник не имеет права строить здесь что-то крупное: максимальный размер постройки ограничен 14 квадратными метрами. В таком сарайчике вряд ли сможет разместиться что-то крупнее удочек, но вы всегда сможете использовать Эдвенчер для приватных купаний или солнечных ванн на имеющемся в наличии небольшом пляжике.

4. Литтл Росс, Шотландия, Великобритания, $430 тысяч

Еще один относительно недорогой вариант, но уже куда ближе к нашей стране и выглядящий гораздо более привлекательно. Литтл Росс достаточно крупный (почти 12 гектаров), здесь имеется настоящий большой дом (на 6 спален), и он полностью обеспечен электричеством за счет солнечных панелей и небольшой ветряной турбины. На острове есть даже маяк, который, впрочем, в стоимость сделки не входит и продолжит быть собственностью британской короны. Однако со всеми этими плюсами вам достанется и один любопытный минус. Затерянный у юго-западного побережья Шотландии клочок суши умудрился стать местом жестокого убийства.

В 1960 году местный маяк еще не был полностью автоматическим и за ним следили два смотрителя. В августе пара приехавших на Литтл Росс гостей обнаружила на острове труп одного из них, Хью Кларка. Как показало дальнейшее расследование, убийство совершил его коллега Роберт Диксон. Преступника приговорили к повешению, но впоследствии смертную казнь заменили пожизненным заключением. Так что покупателю достанется остров с собственной готической историей.

5. Пампкин Ки, штат Флорида, США, $95 миллионов

За стоимость одного американского Пампкин Ки можно приобрести 220 шотландских островов Литтл Росс, но дьявол, как обычно, кроется в деталях. Вместо стылых северных морей — жаркие Карибы с единственным коралловым рифом континента. Вместо бывшего коттеджа смотрителей — особняк в колониальном стиле и три небольших гостевых домика. Вместо чужого маяка — твои собственные теннисные корты и стоянка на 20 небольших катеров или одну большую яхту.

Разумеется, это предложение не для всех. Риелторы специально подчеркивают хорошую транспортную доступность острова — 10 минут от Майами, но на вертолете. Зато новый хозяин получит право жить в окружении тропиков в одиночку или создать там небольшой поселок — в нагрузку с Пампкин Ки идет разрешение на строительство 12 домов. Спортивная рыбалка, сноркелинг, охота на лобстеров — вероятно, кто-то готов отдать почти сотню миллионов долларов и за это.

6. Виктор, Австралия, $3,5 миллиона

Море, солнце и тепло можно приобрести и за куда более скромные деньги, правда, чтобы ими воспользоваться, вам придется забраться дальше Флориды. В Австралии всего за $3,5 миллиона ищет хозяина небольшой островок с тропической растительностью, своим рифом и пляжем с белым песком.

Кроме земли и воды, в стоимость покупки входит недавно полностью меблированный современный дом на четыре спальни. Солнечные батареи обеспечивают автономное энергоснабжение (на всякий случай есть и запасной генератор), 10 баков собирают дождевую воду для хозяйственных нужд. Объект укомплектован и собственным катером, с помощью которого можно добраться до Большой земли.

7. Петра, штат Нью-Йорк, США, $14,92 миллиона

Этот объект выделяется из череды себе подобных благодаря двум обстоятельствам. Во-первых, остров площадью 4,5 гектара находится посреди живописного озера Махопак, всего в 47 милях к северу от Нью-Йорка, что должно понравиться любителям пресной воды. Во-вторых, вместе с землей покупателя ищет особняк, спроектированный великим Фрэнком Ллойдом Райтом.

Райт — выдающийся американский архитектор XX века, классик модернизма. За свою карьеру он, помимо прочего, построил и десятки частных домов, причем наследие его оказалось столь богатым, что они продолжают появляться и сейчас, спустя 58 лет после смерти автора. Коттедж на Петре в фирменном стиле Райта был спроектирован им еще в 1950 году, однако из-за финансовых вопросов владелец острова смог реализовать идею архитектора лишь в 2000-е годы. Здание площадью 112 кв. м включает в свой интерьер и естественные элементы скалистого островного пейзажа.

8. Моту Тиано, Французская Полинезия, $11,88 миллиона

Предложение для состоятельных любителей экзотики. 8 гектаров очередного тропического рая во Французской Полинезии посреди Тихого океана. Кинематографические пейзажи, вечное лето и всего 20 минут на лодке до ближайшей цивилизации с аэропортом и магазинами — счастье есть, только воспользоваться им могут избранные.

Жилая застройка — основной особняк и гостевые дома, способные принять до 15 гостей одновременно. Архитектор выполнил и экстерьеры, и интерьеры зданий в традиционном полинезийском стиле, чтобы атмосфера Океании окружала владельцев постоянно.

9. Трофи, штат Аляска, США, $1,2 миллиона

Остров себе по вкусу найдет каждый: и любитель пассивного пляжного отдыха, и тот, кто предпочитает активно проводить время на фоне дикой природы. Для последних идеальным вариантом является Аляска — самый малонаселенный и при этом, возможно, самый красивый штат США.

Трофи расположен посреди большого озера Илиамна в окружении гор и чистейшей воды. В озеро впадают реки, на которых возможна ловля лосося, а леса на берегах водоема полны лосей и медведей. До ближайшего поселка со школой, больницей, почтой, аэродромом и прочими благами цивилизации всего 15 минут на катере, на остров можно добраться и с помощью персонального гидросамолета. Среди имеющейся инфраструктуры — обеспеченный всем необходимым деревянный дом, трактор, снегоход и лодка.

10. Хыра, Эстония, $999 тысяч

На удивление прикупить свой остров можно и на пространстве бывшего Советского Союза. В Эстонии на продажу выставлен расположенный в Балтийском море остров Хыра — необитаемый клочок суши площадью 20 гектаров. Сосново-березовый мир с зарослями можжевельника может стать вашим всего за миллион долларов.

На острове имеется старый колодец, обеспечивающий его пресной водой. От исторических построек остались лишь руины, но нынешний владелец этой земли имеет разрешение на новое строительство. Остров Хыра расположен максимально близко к Беларуси и может стать идеальным местом частного уединенного отдыха.