США показали видео первого появления у берегов Кореи трех авианосцев 8 13.11.2017, 21:05

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Фото: James Griffin / U.S. Navy / Reuters

Впервые у берегов Кореи проходят учения с участием сразу трех авианосцев ВМС США.

Авианосцы Ronald Reagan, Theodore Roosevelt и Nimitz в сопровождении ударных групп прибыли в западную часть Тихого океана, где американский флот проводит совместные учения с ВМС Южной Кореи. Видеозапись опубликована на официальном YouTube-канале ВМС США, передает РБК.

Фото: Aaron B. Hicks / U.S. Navy / Reuters

Южнокорейское агентство Yonhap пишет, что авианосцы 12 ноября вошли в операционную зону Южной Кореи. Впервые в истории страны проходят учения с участием сразу трех авианосцев. Их сопровождают более десяти кораблей, среди них — два эсминца ВМС Южной Кореи (Sejong the Great и Seoae Yu Seong-ryong), оснащенные боевой информационно-управляющей системой Aegis американской разработки.

«Военно-морские силы Южной Кореи и США поддерживают идеальную защитную позицию, позволяющую им выполнить совместные операции в любом месте в любое время. Наш надежный альянс — основа для сдерживания провокаций противника», — приводит агентство слова капитана Sejong the Great Ли Ку Сона.

Агентство отмечает, что в последний раз учения с участием трех авианосцев состоялись в водах у острова Гуам десять лет назад.

По данным CNN, американские авианосцы также провели учения в восточной части Японского моря с участием флота Сил самообороны Японии. Телеканал также отмечает, что об отправке авианосцев на прошлой неделе, во время визита в Южную Корею, говорил президент США Дональд Трамп: «Мы отправили три наших самых больших авианосца в мире, а также атомную подлодку».

Фото: James Griffin / U.S. Navy / Reuters

Трамп тогда же выступил с речью в парламенте Южной Кореи, в ходе выступления он назвал КНДР «адом, которого не заслуживает ни один человек», и призвал Пхеньян не испытывать терпение Вашингтона. Президент США добавил, что мир на Корейском полуострове сейчас можно поддерживать только силой.